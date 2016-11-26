بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل و المساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

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بيان

حركة العدل والمساواة تدعو قواعدها وجماهير الشعب للخروج رفضا لسياسات النظام

تحي حركة العدل والمساواة السودانية جماهير الشعب السوداني الابي وقواهاالحية وهي تخطو خطوات واثقة للخلاص عبر الاعتصامات والعصيان المدني.

جماهير شعبنا العظيم ان حركة العدل والمساواة السودانية وقواعدها ستكون هناك معكم وبكم في انتفاضة الغد السلمية ,لتخليص البلاد والعباد من الظرف والمنعطف الخطير الذي يمر به والانهيار المريع في كافة الاصعدة ليس فقط بسبب ما يسمى برفع الدعم ولكن بسياسات النظام والفساد الذي ينخر في كل مفاصل الدولة .

جماهير العزة والكرامة ان اعلان النظام عن تراجعه عن زيادة اسعار الدواء هي نتبجة عملية للخطوات التي اتخذتموها بالمظاهرات والعصيان المدني , ولا يكفي تراجع النظام عن زيادة الاسعار بل ولو تراجع عن كل ما اعلنه مما يسمى برفع الدعم لا يثنينا عن المضي قدما حتى يذهب النظام كله .

وتدعو الحركة جماهيرها و كافة جماهير الشعب السوداني الأبيّ للخروج إلى الشارع، و التعبير عن رفضه لهذا النظام الذي قسّم البلاد، و فرّط في أرضها و حدودها، و أباد شعبها، و جوّعهم و سامهم سوء العذاب. فالثورة قد انطلقت، و الثبات ضرورة لتحقيق النصر النهائي على هذه العصابة الفاسدة المجرمة.

جماهير وقوى الاحزاب والقوى الثورية قناعتنا ان الفعل السياسي الجاد تصنعه الوحدة والتنسيق بين كافة القوى لنخلق كتلة تاريخية لها القدرة والطاقة على تجييش الأمة وحشد طاقاتها، نحو تحقيق الأهداف االمنشودة.

المتظاهرون الاحرار تهيب الحركة وتدعو كل المتظاهرين بعدم اللجوء إلى التخريب أو المساس بالممتلكات العامة؛ فهي ملك لهم، ولتفويت الفرصة على المندسين من مليشيات النظام الذين سيسعون بكل ما يملكون لتخريب التظاهرات السلمية.

التحية لشهداء الثورة الأبرار، و الخزي و العار لعصابة الأشرار.

وانها لثورة حتى النصر

أمانة الاعلام

26 نوفمبر 2016