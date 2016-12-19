بيان صحفي

عقب استدعاءه: الصحفي (أمين سنادة) رهن الاعتقال

يعتقل جهاز الأمن السوداني منذ العاشرة من صباح (الأحد 18 نوفمبر 2016) الصحفي (أمين سنادة).

وفي مساء (السبت17 نوفمبر 2016) ، أمر جهاز الأمن، الصحفي (سنادة)، بالمثول لدى مقره، يوم (الأحد 18 نوفمبر 2016).

وحتى مساء (الأحد 18 نوفمبر 2016)، يتم اعتقاله/ التحفظ عليه/ التحقيق معه ضمن مواطنين آخرين في مدينة (بورتسودان).

و(أمين سنادة) هو صحفي بصحيفة ( بور تسودان مدينتي)، يعمل مراسلاً لصحيفة (الميدان) في مدينة (بور تسودان).

وسبق واستدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع (سنادة) يومي (الأحد 20 نوفمبر 2016) و (الاثنين 21 نوفمبر 2016)

ومكان التحقيق الأمني، مباني جهاز الأمن بمحلية (بورتسودان)، خلف وزارة المالية بولاية البحر الأحمر، وبجوار مقر أمانة الحكومة.

تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com)

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

(الأحد 18 ديسمبر 2016)