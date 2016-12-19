بيان بخصوص الحالة الصحية لأسرى الحركة في سجون النظام

كُتب يوم 19.12.2016 بواسطة jem

بسم الله الرحمن الرحيم
JEM_Logo_2حركة العدل والمساواة السودانية

بيان بخصوص الحالة الصحية لأسرى الحركة في سجون النظام
حالات تسمم وإسهالات مائية وسط أسرى الحركة في سجن الهدي شمال ام درمان

مضت اكثر من يومين وحكومة الخرطوم تتكتم علي الأوضاع الصحية لأسرى الحركة في سجونها حيث هنالك حالات تسمم وإسهالات مائية وسط الأسرى وحيث يوجد اكثر من اربعين منهم علي فراش الموت ، وقامت السلطات بعزل المصابين ووضعهم في مركز حجز داخل سجن الهدي ، وتفيد مصادرنا بأن الحالة الصحية لاغلب المرضي في خطر محدق.
عليه تحمل الحركة حكومة المؤتمر الوطني في تعريض أسراها لخطر الموت وإبقائهم في الزنازين دون تقديم الدواء والعلاج المناسب والتكتم الشديد علي احوالهم وعدم إخطار ذويهم.
الحركة تطالب الامم المتحدة والإتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية وبالاخص الصليب الاحمر والعفو الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الاسرى في سجون النظام بالضغط عليها والسماح بتقديم المساعدة العاجلة بإدخال الدواء والرعاية الصحية.
وبالاضافة الي الوضع المأسوي التي تمر بها الأسرى الاَن ، قد سبقتها كوارث عدة منها إنتشار مرض السل الرئوي بين الافراد وما يزال هنالك العشرات منهم يصارعون المرض في زنازينهم وقد فارق بعضهم الحياة نتيجة للإهمال المتعمد عن قصد من قبل الاجهزة الامنية والسلطات العليا في البلاد.
في الوقت الذي إطلقت فيه حركة العدل والمساواة سراح العشرات الأسرى الحكوميين من ضباط وجنود ومليشيات تابعة لها ترد حكومة الخرطوم بتعريض الأسرى بطرفها الي الحرمان من العلاج والغذاء والموت.

ادريس محمود لقمة
مقررلجنة الأسرى
حركة العدل والمساواة السودانية
18 ديسمبر 2016

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