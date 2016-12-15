تنسيقية نداء السودان بالخليج تدعو قواعدها لمقاطعة سفارات النظام دعما لعصيان 19 ديسمبر

تنسيقية نداء السودان بالخليج

بيان دعم للعصيان ومقاطعة لسفارات النظام

جماهير شعبنا الابي تحيكم تنسيقية نداء السودان بالخليج اليوم وانتم تعدون العدة لاكبر حملة عصيان مدني لانجاز مشروع الخلاص وتحقيق العيش الكريم والحفاظ على ما تبقى من تراب وطننا العزيز ,وايجاد دولة المواطنة التي تحقق فيها العدالة والسلام والاستقرار والديمقراطية .

جماهير الشباب والطلاب والمهنيين وكل ابناء وطننا العزيز ان تنسيقية نداء السودان بالخليج وقواعدها تؤكد دعمها

للاعتصام وتدعوا قواعدها في الخليج بمقاطعة سفارات النظام طيلة فترة ايام الاعتصام تحقيقا لاهداف الاعتصام ووقفا لسياسة الجبايات والاتوات التي تاخذها اجهزة النظام ممثلة في سفاراتها دون اي مبرر ودون ما يقابلها اي خدمات.

كما تدعو تنسيقية نداء السودان بالخليج جماهيرها في الداخل والخارج ان يكونوا في مقدمة الصفوف كل في موقعه انجاحا للعصيان المدني المعلن في يوم الاثنين 19ديسمبر الجاري والذي يوافق ذكرى إعلان الإستقلال المجيد ولنعيد لهذا اليوم تاريخه ومعناه في الاستقلال الحقيقي.

عاشت جماهير الشعب وهو يعيد بطولات اكتوبر ورجب ابريل

والتحية للاشاوس في الثغور وعاجل الشفاء لجرحانا والحرية لاسرانا

تنسيقية نداء السودان بالخليج

15/12/2016