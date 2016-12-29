بيان صحفي

جهاز الأمن يُصادر أعداد صحف (الجريدة) و(آخر لحظة)

صادر جهاز الأمن السوداني عدد (الثلاثاء 27 ديسمبر 2016) من صحيفة: (الجريدة).



وعلى نحو مماثل صادر عدد (الثلاثاء 27 ديسمبر 2016) من صحيفة (آخر لحظة).





وخلال الفترة: بين (الاثنين 28 نوفمبر2016)، و(الثلاثاء 27 ديسمبر 2016)، بلغت حصيلة المصادرات الأمنية كالآتي:



•مصادرة (10) أعداد من صحيفة (الجريدة):

•مصادرة عدد (واحد) من صحيفة (آخر لحظة).

•مصادرة (33) عدد من (مجمل) الصحف.

كما هو واضح، هناك استهداف أمني مُركَّز على صحيفة (الجريدة).



والهجوم الأخير من قبل جهاز الأمن بسبب ظاهرة العصيان المدني.



ومحصلة المُصادرات الأمنية لمختلف الصحف – (33) – موضحة أدناه:



•(الثلاثاء 27 ديسمبر 2016): (الجريدة)، و(آخر لحظة)

•(الأحد 25 ديسمبر 2016): (التيار).

•(الأربعاء 21 ديسمبر 2016): (الأيام)، )التيار(، )الصيحة(، )الأهرام اليوم(.

•(الثلاثاء 20 ديسمبر 2016): (الجريدة).

•(الجمعة 16 ديسمبر 2016): (الجريدة).

•(السبت 10 ديسمبر 2016): (الجريدة)، (المستقلة).

•(الجمعة 9 ديسمبر 2016): (الجريدة).

•(الأربعاء 7 ديسمبر 2016): (الجريدة).

•(الثلاثاء 6 ديسمبر 2016): (الميدان).

•(الأحد 4 ديسمبر 2016): (الجريدة)، و(الميدان).

•(السبت 3 ديسمبر 2016): (الصيحة).

•(الجمعة 2 ديسمبر2016): (الصيحة) و(الوطن).

•(الخميس 1 ديسمبر 2016): (التيار)، (اليوم التالي)، و(الوطن).

بيان صحفي

جهاز الأمن يُصادر أعداد صحف (الجريدة) و(آخر لحظة)



صادر جهاز الأمن السوداني عدد (الثلاثاء 27 ديسمبر 2016) من صحيفة: (الجريدة).



وعلى نحو مماثل صادر عدد (الثلاثاء 27 ديسمبر 2016) من صحيفة (آخر لحظة).



xxxx



وخلال الفترة: بين (الاثنين 28 نوفمبر2016)، و(الثلاثاء 27 ديسمبر 2016)، بلغت حصيلة المصادرات الأمنية كالآتي:



•مصادرة (10) أعداد من صحيفة (الجريدة):

•مصادرة عدد (واحد) من صحيفة (آخر لحظة).

•مصادرة (33) عدد من (مجمل) الصحف.

كما هو واضح، هناك استهداف أمني مُركَّز على صحيفة (الجريدة).



والهجوم الأخير من قبل جهاز الأمن بسبب ظاهرة العصيان المدني.



ومحصلة المُصادرات الأمنية لمختلف الصحف – (33) – موضحة أدناه:



•(الثلاثاء 27 ديسمبر 2016): (الجريدة)، و(آخر لحظة)

•(الأحد 25 ديسمبر 2016): (التيار).

•(الأربعاء 21 ديسمبر 2016): (الأيام)، )التيار(، )الصيحة(، )الأهرام اليوم(.

•(الثلاثاء 20 ديسمبر 2016): (الجريدة).

•(الجمعة 16 ديسمبر 2016): (الجريدة).

•(السبت 10 ديسمبر 2016): (الجريدة)، (المستقلة).

•(الجمعة 9 ديسمبر 2016): (الجريدة).

•(الأربعاء 7 ديسمبر 2016): (الجريدة).

•(الثلاثاء 6 ديسمبر 2016): (الميدان).

•(الأحد 4 ديسمبر 2016): (الجريدة)، و(الميدان).

•(السبت 3 ديسمبر 2016): (الصيحة).

•(الجمعة 2 ديسمبر2016): (الصيحة) و(الوطن).

•(الخميس 1 ديسمبر 2016): (التيار)، (اليوم التالي)، و(الوطن).

•(الأربعاء 30 نوفمبر 2016): (التيار)، (الأيام)، (الجريدة)، (اليوم التالي)، و(الوطن).

•(الثلاثاء 29 نوفمبر 2016): (التيار)، (الأيام)، (الجريدة)، و(اليوم التالي).

•(الاثنين 28 نوفمبر2016): (الأيام)، و(الجريدة).

تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com)



صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

(الثلاثاء 27 ديسمبر 2016)





•(الأربعاء 30 نوفمبر 2016): (التيار)، (الأيام)، (الجريدة)، (اليوم التالي)، و(الوطن).

•(الثلاثاء 29 نوفمبر 2016): (التيار)، (الأيام)، (الجريدة)، و(اليوم التالي).

•(الاثنين 28 نوفمبر2016): (الأيام)، و(الجريدة).

تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com)



صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

(الثلاثاء 27 ديسمبر 2016)



