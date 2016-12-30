حميدتي والغواصات واغتيالات وإعتقالات نشطاء المعارضة باوامر طه عثمان ؟

ثروت قاسم

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1- الكلمة الدولية لعام 2016 ؟

في نوفمبر 2016 ، اختارت لجنة قاموس أكسفورد كلمة ( ما بعد الحقيقة ) ، لما يسمّى ( الكلمة الدولية لعام 2016 ) .

post-truth

وترجمة هذه الكلمة بعربي كاب الجداد ، إن ( الاكاذيب والاضاليل واحاديث الأفك والشخصنة من نوعية الناس البتلعب التنس بره ) تلعب دوراً اكبر بكثير من ( الحقائق الصلدة والموضوع والمسائل ) في صياغة الرأي العام .

تاثرت لجنة قاموس اكسفورد في اختيارها لهذة الكلمة لإختزال احداث عام 2016 بحملة الرئيس المنتخب ترامب الانتخابية ، حيث نجحت الاكاذيب والاضاليل واحاديث الافك التي تقيأها ترامب ، اثناء حملته ، في فوزه في الانتخابات الرئاسية .

برهن ترامب ان الكذب ربما انتصر على الصدق في بعض الحالات .

قطعاً هذه الكلمة ( ما بعد الحقيقة ) ، تليق بل تنطبق على الرئيس البشير ، الذي يعتبر الحقيقة من الكماليات ، ويكذب كما يتنفس ، ويؤشر يمين ويلف شمال ، ومن ( الذين يقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) .

كما تنطبق هذه الكلمة وقع الحافر على الحافر على التمرجي طه عثمان الذي يجسد الاضاليل والكذب والتدليس والافك .

اقترح اهل النظر كلمة ( خمج طه وحميدتي ) لتكون كلمة عام 2016 في سودان الإنقاذ .

دعنا نرى مبررات هذه التسمية العجيبة ( خمج طه وحميدتي ) في النقاط ادناه :

اولاً :

في ابريل 2016 ، صارت قوات حميدتي تابعة للرئيس البشير بأمر رئاسي رقم 351 لسنة 2016 … أي صارت تحت امرة الفريق طه عثمان المباشرة ، كونه رئيس مكاتب الرئيس البشير ، والذي يسيطر على ارصدة الرئيس البشير المليارية الدولارية في بنوك بريطانيا ودبي وتركيا ومليزيا .

صارت قوات حميدتي الطفل المدلل للفريق طه عثمان ، فعمل على ان تكون ميزانيتها في موازنة عام 2017 اكثر من 5 اضعاف الميزانية المرصودة لوزارة الصحة … 3 مليار و220 مليون جنيه لقوات حميدتي مقابل 555 مليون جنية لوزارة الصحة .

ارجع حميدتي الاسانسير للفريق طه عثمان ، فصار اليد التي يبطش بها ، والعين التي يرى بها ، والأذن التي يسمع بها .

يتمنى الفريق طه عثمان أمراً ، فيجده مُنفذاً قبل ان يرتد اليه طرفه .

اربعة أمثلة من بين عشرات لتوضيح الصورة .

واحد :

+ في يوم الخميس 15 سبتمبر 2016 ، حدثت مشادة كلامية في مناسبة اجتماعية بين الفريق طه عثمان والمهندس احمد أبو القاسم مختار.

تمنى الفريق طه عثمان على حميدتي ان يؤدب المهندس احمد بعلقة خفيفة ، حتى يرعوي ، وتكون له درساً .

نفذ حميدتي التعليمات ، ولكن كانت العلقة ساخنة ، كادت ان تؤدي بحياة المهندس احمد ابو القاسم .

بعدها صمت المهندس احمد ، ولم يقل ( بغم ) .



اتنين :

+ في يوم الجمعة 23 ديسمبر 2016 ، تخطى المهندس احمد محمد عبد الكريم السيد بعربته عربة الفريق طه عثمان ، بطريقة اعتبرها الفريق إستفزازية ، فلحق بعربة المهندس احمد واوقفه مستنكراً تصرف المهندس احمد . وحدثت مشادة لفظية بين الأثنين .

قال :

انت يا ولد ما عارف انت بتكلم منو ؟

قال :

بلا … انا باكلم الحرامي طه عثمان ، ونحن بدينا العصيان يوم 19 ديسمبر وسوف يستمر حتى القبض عليك ، وسحلك في ميدان ابو جنزير .

غضب الفريق طه غضبة مضرية ، وإتصل بحميدتي ، وقص عليه القصة على الواتساب … والمحادثة مرصودة .

في يوم الجمعة 24 ديسمبر 2016 ، اصطدمت عربة بها بعض قوات حميدتي بعربة المهندس احمد ، وأرداته قتيلاً ، وفرت هاربة .



تلاتة :

+ في يوم الاربعاء 20 يوليو 2016 ، منح الملك سلمان ، بطلب من الامير محمد بن سلمان ، الجنسية السعودية للفريق طه عثمان ، لتعاونه في اطار عاصفة الحزم ، ومشاركة السودان بلواء في معركة اليمن . صار للفريق طه عثمان يد طولى لدى قوات الامن السعودية ، في كل ما يخص السودانيين في السعودية ، خصوصاً المعارضين لنظام البشير .

وصلت وشاية للفريق طه عثمان من احد غواصاته في مكة ، بأن الصحفي علاء الدين الدفينة ينشر اشاعات مغرضة ضد الفريق طه عثمان وتحويلاته البنكية المليونية بين حساباته البنكية في دبي واستانبول .

في يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 ، قامت قوات الامن السعودية بتفتيش شقة الاستاذ علاء الدين الدفينة في مكة ، وإقتياده الى سجون المخابرات السعودية ، حيث لا يزال محبوساً في إنتظار ترحيله للخرطوم ، لينتقم منه الفريق طه عثمان الإنتقام الاكبر .

اربعة :

+ يقيم الاستاذ القاسم محمد سيد احمد الجميلابي ( 1964 ) ، من ابناء القرير ، في الرياض منذ عام 1999 ، ويعمل مديراً مالياً باحدى الشركات السعودية . كتب الاستاذ القاسم مجموعة مقالات في صفحته في الفيسبوك بعنوان ( مآسي حكم العسكر والكيزان ) . كما كتب مؤخراً مقالات على صفحته في الفيسبوك عن الفريق طه عثمان معتمداً على معلومات وردت في كتابات الاستاذ عبدالرحمن الامين ، الصحفي المقيم في واشنطون ، عن الفريق طه عثمان .

قامت غواصات الفريق طه عثمان في الرياض بتوصيل وشاية ضد الاستاذ القاسم للفريق طه عثمان .

بعدها وفي مساء الاربعاء 21 ديسمبر 2016 ، قامت قوات الامن السعودية بإعتقال الاستاذ القاسم ، حيث لا يزال رهن الاعتقال قي سجون المخابرات السعودية في حاير في الرياض ، إنتظاراً لترحيله إلى الخرطوم ، حيث ينتظره الفريق طه عثمان .

ثانيا :

نظرة خاطفة لموازنة السودان لعام 2017م ، توضح المعطيات التالية :

+ تم تقدير مصروفات الدولة لعام 2017 بمبلغ 83 مليار جنيه جديد .

+ تم رصد 828 مليون جنيه لبند التعليم العالي والعام من اجمالي المصروفات .

+ + تم رصد 555 مليون جنيه لبند الصحة من اجمالي المصروفات .

+ إذن تم رصد مبلغ مليار و383 مليون جنيه من اجمالي المصروفات لبندي التعليم العالي والعام والصحة من اجمالي المصروفات لعام 2017 ,

+ في المقابل ، وصدق او لا تصدق ، تم رصد مبلغ 3 مليار و220 مليون جنيه لقوات الدعم السريع … قوات حميدتي .

اي حوالي 6 اضعاف ميزانية الصحة ، وحوالي 4 اضعاف ميزانية التعليم العالي والعام ، واكثر من ضعف ميزانية بندي التعليم والصحة مجتمعتين .

ليست هذه كل القصة .

لا تنس ان الاتحاد الاوروبي قد قدم ( دعماً سريعاً ) لنظام الانقاذ ، لمكافحة الهجرة غير القانونية عبر السودان لدول الاتحاد الاوروبي . وتم تحويل هبة الاتحاد البالغة 55 مليون ايرو على داير الايرو لقوات حميدتي .

وتعادل هذه الهبة وحدها ميزانيتي الصحة والتعليم في سنة .

تاتي هذه الهبة بالإضافة للدعم السريع الذي تتلقاه قوات حميدتي من الميزانية العامة والبالغ قدره 3 مليار و220 مليون جنيه ؟

إذن صارت قوات حميدتي تستأثر باكثر من 3 اضعاف ميزانية التعليم والصحة في سنة 2017 .

كما صارت قوات حميدتي تستأثر باكثر من 5% من ميزانية الدولة في سنة 2017 … 4 مليار و220 مليون جنيه مقابل 83 مليار جنيه الميزانية العامة للدولة في سنة .

إذا لم يكن هذا خمجاً ، فما هو الخمج ؟

إذا لم يكن هذا فساداً ، فما هو الفساد ؟

هذه أمة ضحكت من خمجها وفسادها الامم !

لهذه الاسباب وغيرها مما خفي ، صارت كلمة ( خمج طه وحميدتي ) كلمة عام 2016 في سودان الإنقاذ .

ثالثاً :

يعيش الفريق طه عثمان متلازمة ( انا ومن بعدي الطوفان ) . ما دمت لن أستفيد من المطر فلا نزل القطر . وإذا جعت فلا شبع أحد . وإذا عطشت فلتظمأ الدنيا كلها . وإذا تألمت فلتمرض الدنيا كلها. وإذا زال والدي البشير ، فلتذهب الدنيا كلها إلى الجحيم

.

وكذلك الجنجويدي حميدتي .

صارت بلاد السودان دولة طه عثمان وحميدتي الفاشية .