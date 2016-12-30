بيان

هيئة محامي دارفور

حول إطلاق سراح رئيس وقيادات حزب المؤتمر السوداني

أفرج جهاز أمن النظام عن رئيس وغالبية قيادات حزب المؤتمر السوداني المعتقلة منذ نوفمبر الماضي ولم يشمل الإفراج بعض قيادات وكوادر وأعضاء الحزب المذكور حيث هناك العديد من كوادر وأعضاء حزب المؤتمر السوداني في سجون ومعتقلات النظام بمدن وولايات السودان المختلفة ,لقد ظلت قيادات وأعضاء حزب المؤتمر السوداني في طليعة القوي الفاعلة التي تحرك الجماهير من أجل المطالبة والتعبير الحر عن التطلعات المشروعة للشعب السوداني في الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية وسيادة القانون وقدمت الدروس العملية بأن القيادة الفعلية الفاعلة هي التي تقود الشارع وتلتحم بالجماهير لإسترداد الحقوق والحريات,تثمن الهيئة تضحيات حزب المؤتمر السوداني في مسار المطالبة بالحقوق والحريات وتؤكد بأن ذاك المسار هو المسار الوحيد الذي يحقق للشعب تطلعاته المشروعة.

هيئة محامي دارفور

29/12/2016