نجاة عثمان

طالعين مقدرة…

نحن البنطلع للشوارع مقدرة..

ورّيتنا ياعمر البشير..

كيفن تكون المسخرة!!!

طالعين ..ولاسايقين حرس..

ولا موترات ولاولولة..

أطلع كمان ..أطلع براك…

مامستجير بى سلاح كجر..

ولا جنجويد..ولاشوشرة..

أطلع..وشوف كيف الشوارع ..

ذاتها..تهريك جرجرة..

شارع الظلط الأصلو مرصوف بالغلط..

كيفن بيبقى المقبرة..

والنيمة والنخلة..الحراز…

كيف ببقى غاضب مظهرها..

إنت البنيت للذل قصر..

هل صرت سلطان ياترى؟؟

كل الشوارع تزدريك..

فيها الفضيحة مسطّرة..

تقدر تطالع للشمس..

تلقاها حارّة محمّرة..

تقدر تشوف بالليل نجوم…؟

فيها الشهيدة محكّرة..

هل يوم..بتسمع همهمات ..

مرضى..وجياع..متأثّرة؟؟

أم ترمي فيهم طائرات..

أحلامن إنت تكسّرا..

الشعب ياعمر البشير..

ماشلّة ..ضالّة مخدّرة…

اليوم صحا وماليو كدر..

أقدر على الغضب السرى..

تقدر تسير من غير حرس..

كان قشة وقعت..فرفرة!!!

سالب لى قوت..من البيوت..

كل يوم زيوتنا بتعصرها..

تعرف..بنعصيك..مفخرة..

نقدر نقيف من الرغيف..

إلاّ الكرامة..مابنخسرها..

ممكن نجوع حتى السبوع..

بس نمنعك من الكرى..

والله ياعمر البشير..

ماتلقى غير النارضرا..

وعصينا..رغم عصاك..أسود..

جايين..نقولك..إتلهى..

عصياننا بملاكم شرا..

وحتبقوا ذلة وإنكسار..

ونحن أصحاب القرار..

حتكونوا مندحرين..وراء

#السودان_العصيان_المدني_19ديسمبر

منقول