قصة الفريق طه عثمان مع ديكتاتور غامبيا ؟

ثروت قاسم

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1- الجولة الثانية من العصيان المدني ؟

+ في يوم السبت 17 ديسمبر 2016 ، احتفلنا بالعيد السادس لتفجير ثورات الربيع العربي في سيدي بوزيد في تونس في يوم الجمعة 17 ديسمبر 2010 ، والتي رفعت شعار ( الشعب يريد إسقاط النظام ) ، وسقطت بفضلها الانظمة الطاغوتية في تونس ، وليبيا ، ومصر ، واليمن ، ونظام البشير في الطريق … إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً .

+ في يوم السبت 21 سبتمبر 2013 ، تفجرت هبة سبتمبر 2013 بإستشهاد الطالب محمد آدم علي آدم ( 22 سنة ) ، طالب بكلية الهندسة ، حي حبيب الله في وادمدني ، بإطلاق النار عليه في السوق الكبير في وادمدني ، من عربة صالون بيضاء بدون ارقام على متنها 3 من ضباع الامن . وانتشرت الهبة في باقي السودان ووصلت ذروتها في يوم الاثنين 23 ويوم الخميس 26 سبتمبر 2013 ، وإغتالت ضباع الامن اكثر من 300 شهيد ، حسب الاوامر المعروفة بأوامر علي عثمان محمد طه :

Shoot to Kill.

+ في يوم الاحد 27 نوفمبر 2016 ، بدأت الجولة الأولى من العصيان المدني ، الذي دعت له مجموعات شبابية عبر الوسائط الإجتماعية ، وتجاوب معه معظم الشعب السوداني .

+ تبدأ اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2016 ، الجولة الثانية من العصيان المدني في عملية تراكمية تعبوية هزت اركان النظام ، ودفعت الرئيس البشير ليشيطن السيد الإمام ، من دون بقية الساسة ، ويتهمه بتخذيل نظام الإنقاذ ، ودعم العصيان المدني ، مما يؤكد ذعر الرئيس البشير من شرعية السيد الامام وشعبيته ، وشرعية العصيان المدني .

+ نعم … في يوم الجمعة 16 ديسمبر 2016 ، وفي خطبته امام مجموعة من العواطلية المكريين بالببسي في مدينة المناقل ، استبعد الرئيس البشير السياسة من عملية الحوار الوطني بقفله صندوق الحوار الوطني ، وتركيزه الحصري على شيطنة السيد الامام ، لخوفه من شرعية السيد الامام وجماهيريته . يستمر الرئيس البشير في الابادات الجماعية والقمع وإستعمال السلاح الكيماوي في تثبيت اركان حكمه ، لصد عجاجات العصيان المدني التي بدات في الهببان اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2016 .

+ شيطنة الرئيس البشير للسيد الامام راكمت على الرصيد الجماهيري للسيد الامام ، وزادت من شعبيته ، في انتظار دخوله الخرطوم في يوم الخميس 26 يناير 2016 ، في يوم الاحتفال بمرور 131 سنة على دخول الامام الاكبر عليه السلام الخرطوم في يوم الاثنين 26 يناير 1885 .

+ اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2016 ، يوم الاحتفال بمرور 61 سنة على إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان في يوم الاثنين 19 ديسمبر 1955 ، تبدأ الجولة الثانية من العصيان المدني ، وهي ريح صرصر ما تذر من شئ اتت عليه إلا جعلته كالرميم .

2- الفريق طه ورئيس غامبيا ؟

قد لا يعرف البعض ان الفريق طه عثمان هو الصديق المحبب لقلب طاغوت غامبيا صاحب الفخامة الحاج الدكتور البروفسور الاستاذ الشيخ يحى عبدالعزيز اوال جيموس جنكونق جامع ناصر الدين بابيلي مانسا … وهذ هو اسمه الرسمي .

كما ذكرنا في مقالة سابقة ، يحمل الرئيس يحى جامع ما وزنه اكثر من 10 كيلوجرامات من ( الحجبات ) ، حول صدره ، وبطنه ، وذراعيه ، وافخاذه ، لتقيه من العين والاعداء المتربصين به وبكرسيه السلطوي .

كما الفريق طه عثمان ، يؤمن الرئيس يحى جامع بالخرافات والشعوذة والرقي والحجبات والمحايات ، وهذا بالتحديد كعب اخيله ، الذي امسك به الفريق طه عثمان ، ولبسه به خاتماً في يده .

في زيارة سرية لبانجول عاصمة غامبيا في مارس 2014 ، بعد زيارته لساحل العاج ، حمل الفريق طه عثمان للرئيس يحى جامع ما زنته 10 كيلوجرامات من الحجبات الدارفورية ، ومصحفاً مكتوباً بخط اليد الدارفوري .

واستمر الفريق طه عثمان يمد الرئيس يحى جامع بالحجبات الدارفورية ، لسبب بسيط وهو ان غامبيا عضو في مجلس السلم والامن الافريقي ، الذي يتابع الملف السوداني من خلال لجنة مبيكي .

كان الفريق طه عثمان وراء قرار الرئيس يحى جامع الخروج من عضوية محكمة الجنايات الدولية ، دعماً ومؤازرة لشقيقه الرئيس البشير .

في يوم الجمعة 2 ديسمبر 2016 ، وبعد انتخابات رئاسية أنهت الفترة الدموية لحكم الرئيس يحى جامع الذي استمر 22 سنة ، تلفن الرئيس الغامبي يحى جامع غريمه المعارض ادم بارو ، وهنأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية ، وبأنه سوف يترك السلطة ، نزولاً عند رغبة الشعب عبر صندوق الانتخابات .

حسب صحيفة

Freedom Newspaper – Gambia’s Premier Online Newspaper

إتصل الفريق طه عثمان بالرئيس يحى جامع ، في يوم الخميس 8 ديسمبر 2016 ، وهنأه بالمولد النبوي الشريف ، ونقل اليه ما راه شيخه في مسيد ام ضوا بان في المنام .

راي الشيخ قوات الامن تلقي القبض على الرئيس يحى جامع ، وتقوده مكبلاً بالاغلال ، إلى محبس سري ، في إنتظار محاكمته ، بواسطة نظام ادم بارو الجديد .

صدق الرئيس يحى جامع رؤية شيخ ام ضوا بان ، خصوصاً وقد قامت المظاهرات في بانجول ، عاصمة غامبيا يومي الثلاثاء 6 والاربعاء 7 ديسمبر 2016 ، مطالبة بمحاكمة الرئيس يحى جامع وسجنه .

لمزيد من التفاصيل يمكنك الرجوع للرابط ادناه .

http://www.freedomnewspaper.com/

في يوم الجمعة 9 ديسمبر 2016 ، ظهر الرئيس يحى جامع في التلفزيون ليعلن إبطال انتخابات الخميس 1 ديسمبر 2016 ، لإكتشاف تجاوزات طالتها ، وعقد إنتخابات رئاسية جديدة .

هذه المرة ، سوف تكون انتخابات ( مخجوجة ) ، كما انتخابات الرئيس البشير الثلاثة السابقة .

الا تسمع الرئيس يحى جامع يردد لنفسه :

شكرا طه . شكراً طه . شكراٍ طه .

ولكن هذه ليست نهاية هذا الفيلم الهندي . فقد ادانت كل المنظمات الاقليمية ( اللجنة الإقتصادية لغرب افريقيا والاتحاد الأفريقي مثالاً وليس حصراً ) ، والدولية ( مجلس الامن ) هوبة الرئيس يحى جامع ، وطالبوه بالإمتثال الفوري لنتائج الإنتخابات ، وتسليم السلطة لمنافسه المنتصر ادم بارو .

ارسل السيد الامام خطاباً للرئيس يحى جامع يطلب منه فيه الامتثال لقرار صندوق الانتخابات ، وليضرب مثلاً لباقي دول افريقيا في الديمقراطية ، والتحول السلمي للسلطة .

كما زار وفد رئاسي من رؤساء نيجيريا وغانا وليبريا وسيريا ليون الرئيس يحي جامع لحثه على قبول نتائج انتخابات يوم الخميس اول ديسمبر 2016 ، ولكن دون جدوى … فقد استمسك الرئيس يحى جامع برؤية شيخ ام ضوا بان ، وقرر عقد جولة ثانية من الانتخابات ( المخجوجة ) على الطريقة البشيرية .

موضوع للمتابعة …

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3- إنتصار الخيار الديمقراطي في افريقيا ؟

في اكتوبر 2014 ، اطاحت إنتفاضة شعبية في بوركينا فاسو، برئيس الجمهورية الطاغية بليز كامباورى، الذي هرب إلى ساحل العاج ، وتم إجراء انتخابات نزيهة وحرة في ديسمبر 2015 ، إنتخب الشعب فيها رئيسه روش مارك كريستيان كابوري وممثليه في البرلمان .

رئيس بوركينا فاسو



في ابريل 2015 ، تلفن الرئيس النيجيري قودلك جوناثن غريمه المعارض محمد بخارى ليهنئه بفوزه في الانتخابات الرئاسية ، وبأنه سوف يترك السلطة ، نزولاً عند رغبة الشعب عبر صندوق الانتخابات .

رئيس نيجيريا

وقد كان .,, في تبادل سلمي وسلس للسلطة بين حاكم ومعارض .

في يوم الجمعة 9 ديسمبر 2016 ، تلفن الرئيس الغاني جون مهاما غريمه المعارض نانا اكوفو آدو ليهنئه بفوزه في الانتخابات الرئاسية ، وبأنه سوف يترك السلطة ، نزولاً عند رغبة الشعب عبر صندوق الانتخابات .

رئيس غانا

ها هى غانا ، بعد نيجيريا ، تعطينا من جنوب الصحراء ، مثالا افريقياً جميلا آخر ، للتبادل السلمي للسلطة عبر صندوق الانتخابات ، من رئيس في السلطة إلى معارض للسلطة ؟

درس افريقي آخر في الديمقراطية ، والتبادل السلمي ، وعدم الكنكشة في السلطة .

الدرس المُستفاد من هذه التجارب الديمقراطية الناجحة ، إنه عندما تكون هناك شعوب منظمة ومتحدة وموحدة ، ومفتحة ، وواعية بمصيرها ، سوف تقف فى وجه الظلم والطغيان ، وفى وجه التزوير الانتخابى ، ليكون الحكم للشعب ، وليكون التحول الديمقراطى السلمي الكامل ممكناً ، وبالتالي السلام العادل الشامل ، والحرية ، وإنتهاء الحروب الأهلية .

هناك بارقة أمل أن تكون القارة السمراء مرجعية ومثالاً للديمقراطية!

الفرق بيننا في السودان وبينهم في بوركينا فاسو ، ونيجيريا ، وغانا ، وباقي الدول الأفريقية التي سوف تمشي على درب هذه الدول الثلاثة في التحول الديمقراطي ، إن رئيسنا البشير يحمل أمر قبض على عنقه ، وبالتالي فهو سوف يكنكش في السلطة ، حتى ياخذ صاحب الوديعة وديعته .

هنا تلبد عقدة قورديون السودانية ، في إنتظار السيد الإمام لحلها .