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تماهي السودانيون في ثقافة الشعوب الاخرى و أسبابه.
لقاء مع دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل و المساواة السودانية حول العصيان المدني
كُتب يوم
29.12.2016
بواسطة
jem
لقاء مع دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل و المساواة السودانية حول العصيان المدني
هذه التدوينة كُتبت في التصنيف
أخبار
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تماهي السودانيون في ثقافة الشعوب الاخرى و أسبابه.
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تخريج الدفعة الرابعة من المركز الأساسي للتدريب بحركة العدل والمساواة السودانية
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أندرو ناتسيوس ومفاجئاته الهرطقية حول السودان
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أحمد تقد مُعلقاً على زيارة الجبهة الثورية لأوروبا : الزيارة ناجحة بكل المقاييس
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Prof. Dr.-Mahmoud A. Suleiman
Stocktaking the Path of the 59th Sudanese Independence
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Sudan’s al-Bashir turned his Massacre Machineagainst Darfuri University Students
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September 23 Uprising remains a Milestone in the History of the Sudanese Peoples struggle
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Referenda in Scotland and South Sudan Told a Tale of Two Cities
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Al-Bashir’s Pathetic Speech asks Disgruntled Sudanese Favours in Return for Nothing!
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Al-Mahdi and his futile alliance with Al-Bashir
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Success of SRF visit to EU Infuriates the NCP of Khartoum
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الذكرى الخامسة لعملية الذراع الطويل و العاشرة لثورة أهل السودان بدارفور
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Sudan’s Sovereignty over its Land went unheeded under the rule of NCP regime
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الطبعة الأولى لكتاب الزغاوة
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Celebrate the 48th Anniversary of Sudan’s Glorious October 1964
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Ratification of death sentences against the War Prisoners belonging to JEM is Deplorable
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بيان توضيحي من أمين التنظيم والإدارة لحركة العدل والمساواة السودانية
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بيان توضيحي من أمين التنظيم والإدارة لحركة العدل والمساواة السودانية
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الجبهة الثورية المعارضة تشن هجوماً عنيفاً على الصادق المهدي لتحذيره من اسقاط النظام السوداني بالقوة
نص ميثاق الفجر الجديد الذي وقعته قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية وبعض منظمات النساء والشباب والمجتمع المدني ←
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المبعوث الامريكي لدارفور يجتمع في كمبالا مع عبدالواحد ومناوي وحركة العدل المساواة والجبهة الثورية كاودا ←
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الجبهة الثورية المعارضة تشن هجوماً عنيفاً على الصادق المهدي لتحذيره من اسقاط النظام السوداني بالقوة قراءة التدوينة ←
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هذا ما قاله لى زعيم الجبهة الثورىة المعارضة ←
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جنوب السودان – عام من الصمود حفاظا على الاستقلال والارض والثروة/ابوبكر القاضى
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قراءة سياسية للمبادرة الارترية .. بقلم: ابوبكر القاضى -الدوحة
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الشهيد خليل ابراهيم لم يكن عنصرياً ولا قبلياً ولا حزبياً بل كان سودانياً حتى النخاع
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هل يرشح عمر البشير الفريق عبدالرحمن سرالختم رئيساً للجمهورية..؟
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بيان مشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وحزب غد الثورة
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تظاهرة عارمة للسودانيين حُفاة الاقدام تُعطّل حركة السير بلندن
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مناشدة عاجلة لكل النشطاء للمساهمة في اكمال قائمة رموز النظام:
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بيان من ضباط القوات المسلحة وقوات الشرطة الأسري طرف حركة العدل والمساواة السودانية
بيان من ضباط القوات المسلحة وقوات الشرطة الأسري طرف حركة العدل والمساواة السودانية
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بيان من ضباط القوات المسلحة وقوات الشرطة
Tagi Hassan
http://www.sudanjem.org/Alshaheed%20Arabic%20version.pdf
حيو معي الشهيد
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