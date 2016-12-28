مجلس الصحافة والمطبوعات يُعلِّق صدور صحيفة (التيار) لمدة (ثلاثة أيام)

قرر مجلس الصحافة والمطبوعات يوم (الثلاثاء 27 ديسمبر 2015) تعليق صدور صحيفة (التيار) لمدة ( ثلاثة أيام).

ووفقاً لخطاب المجلس، المرسل لصحيفة (التيار)، تجد الصحيفة نفسها مُلزمة بتنفيذ القرار، خلال (48) ساعة.

والقرار تحت المادة (33/أ/د) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية للعام (2009).

وسبب العقوبة، شكوى من السلطة القضائية، ضد (التيار)، بسبب مادة صحفية نشرتها الكاتبة الصحفية، سهير عبد الرحيم.

وموضوع المادة الصحفية، مظلمة أرسلها مواطن للصحيف

ة. وبدورها، لخَّصت، ونشرت سهير، المظلمة.

وفي تصريحه لـ(جهر) قال رئيس تحرير صحيفة (التيار)، عثمان ميرغني: (…قرار مجلس الصحافة بتعليق صدور التيار لمدة ثلاثة أيام تم بناء على شكوى مقدمة ضد الصحيفة من السلطة القضائية…)

وأضاف رئيس تحرير صحيفة (التيار): (…مع تقديرنا للسلطة القضائية، صاحبة الشكوى، إلّا أننا نرى أن الأمر ما كان يتطلب مثل هذا الإجراء ونرى أنّ العقوبة قاسية جدّاً، وأنّ الإجراء الأوفق أن تجد المناشدة حظّها، بدلاً عن معاقبة الصحيفة…).

ويسري تنفيذ القرار ابتداءاً من يوم (الجمعة 30 ديسمبر 2016).

عليه، ستتوقف الصحيفة عن الصدور أيام: (الجمعة 30 ديسمبر 2016)، (السبت 31 ديسمبر 2016)، و(الأحد 1 يناير 2017).

بذلك يتوقع أن تكون صحيفة (التيار) أولى الصحف التي سوف تشملها العقوبات الصحفية في العام (2017).

كما سبق وعلَّق مجلس الصحافة يوم (الخميس 21 يوليو 2015) صدور صحيفة (الجريدة) لمدة ( ثلاثة أيام).

وسبب العقوبة، شكوى مقدمة من (وزارة الموارد المائية والري والكهرباء) لـ(مجلس الصحافة) ضد صحيفة (الجريدة).

ويرى مراقبون مستقلون، أن قرار مجلس الصحافة ضد (الجريدة(، تم بإيعاز أمني، لكون (الجريدة) مستهدفة أمنياً.

كما علَّق مجلس الصحافة والمطبوعات يوم (الأربعاء 29 يونيو 2016) صدور صحيفة (الجريدة) لـ(يوم واحد)، وتم تنفيذ القرار يوم (الجمعة 1 يوليو 2015).

وسبق وعلَّق مجلس الصحافة والمطبوعات يوم (الخميس 9 يوليو 2015) صدور صحيفة (الميدان) لـ( يوم واحد)، كذلك، تم تنفيذ القرار في عدد (الميدان) الصادر يوم (الأحد 12 يوليو 2015)،

تم ذلك بناءاً على شكوى مقدمة من (جهاز الأمن) لـ(مجلس الصحافة) ضد صحيفة (الميدان).

تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com)

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

(الثلاثاء 27 ديسمبر 2016)