بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

مراسيم رئاسية

مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 2016

إسم المرسوم والعمل به:

يسمى هذا المرسوم بمرسوم رئاسي يقضي بتعديل جزئي للمكتب التنفيذي للحركة، و يعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

الإسم الموقع

1- نقدالله خليل أحمد أمينا للإستثمار وإدارة الموارد

2- بحرالدين آدم كرامة أميناً للتنظيم والإدارة

3- محمد حسين شرف نائباً لأمين التنظيم والإدارة

4- يحيى آدم يحيى عبدالرحمن نائباً لأمين شئون النازحين واللاجئين

5- جمال حامد محمد حامد نائباً لأمين التخطيط الإستراتيجي

يعرض هذا المرسوم على المجلس التشريعي للحركة في أول دورة انعقاد له.

صدر تحت توقيعي و ختمي الرسمي في اليوم السابع عشر من شهر ديسمبر 2016م

د. جبريل إبراهيم محمد

رئيس الحركة