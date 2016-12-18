مراسيم رئاسية

كُتب يوم 18.12.2016 بواسطة jem

بسم الله الرحمن الرحيم
JEM_Logo_2حركة العدل والمساواة السودانية
مراسيم رئاسية
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 2016

إسم المرسوم والعمل به:
يسمى هذا المرسوم بمرسوم رئاسي يقضي بتعديل جزئي للمكتب التنفيذي للحركة، و يعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
الإسم                                                الموقع
1- نقدالله خليل أحمد                       أمينا للإستثمار وإدارة الموارد
2- بحرالدين آدم كرامة                    أميناً للتنظيم والإدارة
3- محمد حسين شرف                     نائباً لأمين التنظيم والإدارة
4- يحيى آدم يحيى عبدالرحمن            نائباً لأمين شئون النازحين واللاجئين
5- جمال حامد محمد حامد                نائباً لأمين التخطيط الإستراتيجي

يعرض هذا المرسوم على المجلس التشريعي للحركة في أول دورة انعقاد له.

صدر تحت توقيعي و ختمي الرسمي في اليوم السابع عشر من شهر ديسمبر 2016م

د. جبريل إبراهيم محمد
Signature_Dr_Gibrilرئيس الحركة

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