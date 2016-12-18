بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
مراسيم رئاسية
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 2016
إسم المرسوم والعمل به:
يسمى هذا المرسوم بمرسوم رئاسي يقضي بتعديل جزئي للمكتب التنفيذي للحركة، و يعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
الإسم الموقع
1- نقدالله خليل أحمد أمينا للإستثمار وإدارة الموارد
2- بحرالدين آدم كرامة أميناً للتنظيم والإدارة
3- محمد حسين شرف نائباً لأمين التنظيم والإدارة
4- يحيى آدم يحيى عبدالرحمن نائباً لأمين شئون النازحين واللاجئين
5- جمال حامد محمد حامد نائباً لأمين التخطيط الإستراتيجي
يعرض هذا المرسوم على المجلس التشريعي للحركة في أول دورة انعقاد له.
صدر تحت توقيعي و ختمي الرسمي في اليوم السابع عشر من شهر ديسمبر 2016م