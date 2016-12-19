الي المواطن السوداني/ة مشاركتك في العصيان المدني تعني الكثير فكن في الموعد.

محمد نور عودو

اخي المواطن السوداني اختي المواطنة السودانية التحية لكم اينما كنتم لا شك ان السودان الآن في خطر بسبب سياسات حكومة المؤتمر الوطني التي جات الي السلطة بانقلاب عسكري مغتصبآ الديموقراطية وارادة الشعب منذ اكثر 27 عامآ وحكمت البلاد والعباد بالقبضة الحديدية حتي انشطر الوطن الي نصفين شمال وجنوب واشعال الحروبات في معظم اقاليم ما تبقي من السودان

النظام الذي رئيسه ووزير دفاعه وحاكم اقليم واخرين مطلوبين لدي محكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب و يقتل مواطنيه بالاسلحة المحرمة دوليا في دارفور وجبال النوبة لن يستسلم ولا يسلم السلطة للشعب .فلابد ان نتحد ونوحد الجهود في هذه اللحظةالحاسمة لازالة هذه النظام المغتصب وننزع حقوقنا لان الحقوق تنزع ولا تمنح. سوف لن يكون هناك السودان في المستقبل .لذلك مشاركتك في العصيان المدني باستمرار حتي ازالة هذا النظام مهمة وضرورية .

مشاركتك في العصيان المدني تعني تذكير للعالم انك تحت حاكم ديكتاتور لا يرحم يقتل شعبه بالاسلحة المحرمة دوليا قرابة الثلاثة العقود .

مشاركتك في العصيان المدني تعني رفضك لاستمرار حكومة المؤتمر الوطني في حكم السودان.

مشاركتك في العصيان المدني تعني تعبيرك عن حزنك يوم ذبح الثور الاسود فرحآ ببتر الوطن.

مشاركتك في العصيان المدني تعني تذكير حكومة المؤتمر الوطني بتدشين جرائمها عام 1990 بقتل الضباط السودانيين في وقفة شهر رمضان .

مشاركتك في العصيان المدني تعني تذكير حكومة المؤتمر الوطني بفصلها السودانيين ابرياء بقانون صالح العام.

مشاركتك في العصيان المدني تعني مطالبتك بالقبض علي الهاربين من العدالة وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

مشاركتك في العصيان المدني تعني تضامنك مع اسر شهداء رمضان

مشاركتك في العصيان المدني تعني تضامنك مع الذين تم فصلهم ظلما بقانون الصالح العام.

مشاركتك في العصيان المدني تعني رفضك للحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق.

مشاركتك في العصيان المدني تعني رفضك لقتل السوداني لاخوهو السوداني لاجل استمرار حكومة المؤتمر الوطني.

مشاركتك في العصيان المدني تعني رفضك لحرق المدنيين بالسلاح الكيماوي في دارفور.

مشاركتك في العصيان المدني تعني تضامنك مع ضحايا حكومة المؤتمر الوطني في معسكرات النزوح واللجؤ .

مشاركتك في العصيان المدني تعني تضامنك مع الناجين من الابادة الجماعية في دارفور.

مشاركتك في العصيان المدني تعني رفضك لمليشيات الجنجويد .

مشاركتك في العصيان المدني تعني تضامنك مع قواتنا شعبنا المسلحة التي حلت مكانه مليشيات الجنجويد.

مشاركتك في العصيان المدني تعني توصيل تعبيرك سلميا ضد حكومة المؤتمر الوطني للعالم.

مشاركتك في العصيان المدني تعني تضامنك مع اسر شهداء سبتمبر.

مشاركتك في العصيان المدني تعني تضامنك مع اسر شهداء كجبار.

مشاركتك في العصيان المدني تعني تضامنك مع الذين عذبوا في الاشباح.

مشاركتك في العصيان المدني تعني تضامنك مع اسر من ماتوا في بيوت الاشباح بالتعذيب.

مشاركتك في العصيان المدني تعني تضامنك مع ايتام دارفور وجبال والنوبة الذين فقدو اسرهم .

مشاركتك في العصيان المدني تعني تضامنك مع كل مريض لم يملك حق الدواء.

مشاركتك في العصيان المدني تعني تضامنك مع اسر الذين يموتون بلدغات العقارب .

مشاركتك في العصيان المدني تعني تضامنك مع اسر شهداء احداث بورتسودان.

مشاركتك في العصيان المدني تعني تضامنك مع اسر شهداء معسكر عيلفون.

مشاركتك في العصيان المدني تعني مطالبتك بمحاكمة قادة مليشيات الجنجويد.

مشاركتك في العصيان المدني هي التي ترد الديموقراطية والعدالة والمساواة للسودان.

العصيان المدني هو السلاح الفتاك الذي يصيب حكومة المؤتمر في مقتل

فكن في الموعد

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