هدفنا هو إزالة الظلم عن شعبنا وأهلنا في عموم السودان وتحقيق دولة العدل والمساواة التي يتساوى فيها الناس في الحقوق والواجبات عملآ وفعلآ وليس قولآ كما في كل الدساتير……..هدفنا هو إعادة كرامة الانسان السوداني وإعادة الدولة المختطفة ومؤسساتها من قراصنة الحزب الواحد، هدفنا هو إرساء قيم الديمقراطية والحرية وقيم الاسلام السمحة التي تؤمن بالحرية والتعددية في البلد وليس الهيمنة والسطوة على الناس والتنكيل بهم كما يفعل حزب الجبابرة الان، هدفنا إعادة هيبة الوطن التي ضاعت بفعل سياسات وممارسات لا تشبه أصالة ومعدن الانسان السوداني، هدفنا هو تحقيق العدالة الاجتماعية للمجتمع وليست الاستبداد واغتصاب حقوق الغير، هدفنا هو بسط الحريات للناس وليست الكبت والازدراء وإذلال الناس بدعاوي كاذبة، هدفنا هو تحقيق مشروع سياسي يتوافق فيه الناس على أساس المواطنة، هدفنا نبذ العنصرية والجهوية وكل أشكال التطرف التي اقعدت بالبلاد وفصل الدين عن مؤسسات الدولة بكل وضوح، هدفنا هو مكافحة التعصب على أساس الدين واللون والعرق، هدفنا هو صناعة مؤسسات سياسية حزبية على أساس من الوطنية برعاية الدولة وليس نظام سياسي أو الحزب، هدفنا هو تأمين حياة الناس من الخوف والجوع وليست ترويعهم او استخدام الطعام كسلاح لتركيع وإذلال الناس، هدفنا هو إرجاع الكفاءت الوطنية المشردة لصالح الوطن في الختام نطمئن الجميع بأننا متسامحين وموقفنا تصالحي مع الجميع إلا الذين اجرموا في حق الوطن والشعب وليس لدينا أي عداوات شخصية مع الافراد وحتى مع هولأء الذين اجرموا سنتعامل معهم بالقانون ولا نؤمن بأي إجراءات خارج القانون.

محمد حسين شرف / العدل والمساواة السودانية