والله علي ما اقول شهيد

***********

ودمدني … من مارنجان قلعة عمال محالج مشرع الجزيرة الجريج

——————

المواطنون يضربون عن استقبال البشير في ودمدني وبالتحديد مارنجان قلعة عمال السودان والتي تمثلت في غضب المواطنين من تفكيك المحالج وبيعها للمستثمرين الاجانب في العام 2005 بعد تدمير المشروع العالمي العملاق .. حيث ترتب علي ذلك فقد الاف العمال لوظائفهم وقد عبرو عن مقاطعتهم ذلك الحشد لمقابلة عمر البشير وايلا نهائيا ولسان حالهم يقول “الاستاد الجاي تفتحو فيه شغل لينا ؟” ولا بأكلنا .

قد يتم القاء البرنامج بمارنجان نتيجة لما سبق علي لسان احد الضباط بسوق مارنجان “الفسحة”

وحتي الطلبة للان بالمدارس ولم يخرجو منها التحية للاباء والمعلمين

هكذا ثورة الشعب عندما تصحو هكذا ودمدني النضال #العصيان_المدني_السوداني_19ديسمبر #عصينا_البشير

#sudanCivilDisobedience

منقول من الوسائل التواصل الأجتماعي