بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

مدير مكتب الحركة بحمهورية مصر العربية

تدين حركة العدل والمساواة السودانية باغلظ الالفاظ والعبارات الهجوم البربري الاثم الذي استهدف الابرياء العزل في الكنيسة البطرسية ..بجمهورية مصر العربية في يوم السبت 11 ديسمبر 2016 والذي راح ضحيتها الكثير من الانفس البريئة و جرح الكثيرين. و اذ تدين الحركة هذا العمل الارهابي الجبان الغاشم، وتتقدم الحركة باحر التعازي الى اسر الضحايا و الى الرئيس عبدالفتاح و البابا تضروس و الى الشعب المصري الشقيق سائل المولى عز و جل ان يتغمد الشهداء برحمته الواسعة و يمن على الجرحى بعاجل الشفاء. و ختاما نؤكد ان الحركة ضد الارهاب بكل اشكاله و الوانه و تقف في خندق واحد مع الذين يحاربونه.

محمد حسين شرف

مدير مكتب الحركة بحمهورية مصر العربية