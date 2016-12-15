الجبهة الثورية السودانية بالخليج تدعو قواعدها لمقاطعة سفارات النظام دعما لعصيان 19 ديسمبر

الجبهة الثورية السودانية بالخليج

بيان دعم للعصيان ومقاطعة لسفارات النظام

جماهير شعبنا الابي تحيكم الجبهة الثورية السودانية بالخليج اليوم وانتم تعدون العدة لاكبر حملة عصيان مدني لانجاز مشروع الخلاص وتحقيق العيش الكريم والحفاظ على ما تبقى من تراب وطننا العزيز ,وايجاد دولة المواطنة التي تحقق فيها العدالة والسلام والاستقرار.

جماهير الشباب والطلاب والمهنيين وكل ابناء وطننا العزيز ان الجبهة الثورية بالخليج وقواعدها تؤكد دعمها للاعتصام وتدعوا قواعدها في الخليج بمقاطعة سفارات النظام طيلة فترة ايام الاعتصام تحقيقا لاهداف الاعتصام ووقفا لسياسة الجبايات والاتوات التي تاخذها اجهزة النظام ممثلة في سفاراتها دون اي مبرر ودون ما يقابلها من خدمات.

كما تدندعو جماهير الجبهة

الثورية في الداخل والخارج ان يكونوا في مقدمة الصفوف كل في موقعه انجاحا للعصيان المدني المعلن في 19ديسمبر الجاري والذي يوافق ذكرى إعلان الإستقلال المجيد ولنعيد لهذا اليوم تاريخه ومعناه في الاستقلال الحقيقي.

عاشت جماهير الشعب وهو يعيد بطولات اكتوبر ورجب ابريل

والتحية للاشاوس في الثغور وعاجل الشفاء لجراحانا والحرية لاسرانا

الجبهة الثورية السودانية بالخليج

15/12/2016