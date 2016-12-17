قرارات رئيس الحركة

كُتب يوم 17.12.2016 بواسطة jem

بسم الله الرحمن الرحيم

JEM_Logo_2حركة العدل والمساواة السودانية
قرارات رئيس الحركة
مرسوم رئاسي(4) لسنة 2016

إسم المرسوم والعمل به:

يسمى هذا المرسوم بمرسوم تعديل المادة 4/5/2 من النظام الأساسي للحركة بإضافة أمانة جديدة، و يكون سارياً إعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

استناداً إلى السلطات المخولة لرئيس الحركة تحت المادة 4-4/(ت)/14 “إختصاصات وسلطات رئيس الحركة” من النظام الأساسي للحركة تعديل عام 2012 م، و إيلاءً للمزيد من الإهتمام بأمرالاستثمار وإدارة الموارد، و بعد إجراء قدر كاف من المشاورات، إصدر هذا المرسوم القاضي بإستحداث أمانة تنفيذية تختص بالإستثمار وإدارة الموارد.

يعرض هذا المرسوم على المؤتمر العام للحركة في أقرب دورة انعقاد له.

صدر تحت توقيعي و ختمي الرسمي في اليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر 2016

د. جبريل إبراهيم محمد

Signature_Dr_Gibrilرئيس الحركة

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