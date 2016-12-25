بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كُتب يوم 25.12.2016 بواسطة jem

 حركة العدل والمساواة السودانية

       JEM_Logo_2    أمانة الشؤون الاجتماعية

بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تتقدم أمانة الشؤون الإجتماعية بحركة العدل والمساواة السودانية بأجمل التهاني للطوائف المسيحية السودانية ومسيحي العالم أجمع بذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام رمز المحبة والسلام كما نرسل التهاني الخالصة لأهلنا المسيحيين في جبال النوبة والنيل الأزرق متمنين لهم بحلول السنة الميلادية الجديدة 2017م أن تكون نهاية نظام الكراهية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ويتحقق الأمن والسلام المستدام ويعم الخير ربوع الوطن وتسود المحبة والتسامح والتصالح والتراحم بين الإنسانية جمعاء.

 

كل عام وأنتم بخير

25/ ديسمبر 2016م

بابكر حمدين

أمين الشؤون الاجتماعية بالحركة

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