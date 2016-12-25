حركة العدل والمساواة السودانية

أمانة الشؤون الاجتماعية

بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تتقدم أمانة الشؤون الإجتماعية بحركة العدل والمساواة السودانية بأجمل التهاني للطوائف المسيحية السودانية ومسيحي العالم أجمع بذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام رمز المحبة والسلام كما نرسل التهاني الخالصة لأهلنا المسيحيين في جبال النوبة والنيل الأزرق متمنين لهم بحلول السنة الميلادية الجديدة 2017م أن تكون نهاية نظام الكراهية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ويتحقق الأمن والسلام المستدام ويعم الخير ربوع الوطن وتسود المحبة والتسامح والتصالح والتراحم بين الإنسانية جمعاء.

كل عام وأنتم بخير

25/ ديسمبر 2016م

بابكر حمدين

أمين الشؤون الاجتماعية بالحركة