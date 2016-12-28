مبارك الفاضل في بيان : الخرطوم قبلت بنقل الإغاثة عبر (أصوصا) بواسطة المعونة الأميركية …طالع نص البيان

كشف السياسي مبارك الفاضل معلومات مثيرة بشأن عملية السلام في السودان، وزعم أن الحكومة وافقت على مطلب الحركة الشعبية ـ شمال، بنقل 20٪‏ من الاغاثة عبر أصوصا الاثيوبية.

وأوضح الفاضل في بيان ذيله بصفة رئيس المجلس الانتقالي لحزب الأمة، تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، أن الوسيط الأميركي، دونالد بوث، “استطاع انتزاع موافقة الحكومة على مطلب الحركة الشعبية ـ شمال بنقل 20% من الاغاثة (الأدوية) عبر معبر أصوصا الاثيوبية بواسطة هيئة المعونة الاميركية”، معتبراً الخطوة استدراك وتنازل مهم من الحكومة يزيل آخر عقبة امام توقيع الحركة لاتفاق وقف العدائيات.

وتعثرت جهود المفاوضات بعد أن علقت الآلية الأفريقية المباحثات بين الحكومة ا

لسودانية والمسلحين بأديس أبابا حول مساري دارفور والمنطقتين في أغسطس الماضي، بسبب تباعد المواقف بين الأطراف في ملفي المساعدات الإنسانية والترتيبات الأمنية، حيث تمسك مفاوضو الحكومة بعدم نقل الاعانات الانسانية من الخارج بينما طالبت الحركة بتوفير ممرات خارجية تسمح بجلب الاغاثة للمناطق الخاضعة لسيطرتها في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وذكر الفاضل أن الحركة، وضعت شرطين حتى توقع على وقف العدائيات، اولها ان ينقل كل قادتها العسكريين إلى اديس أبابا ليجتمعوا ويقرروا في الأمر، وثانيها ان تتلقي تعهد من الادارة الاميركية الجديدة بالتزامها باتفاق إدارة اوباما مع حكومة السودان بنقل المعونة الاميركية لنسبة الـ 20% عبر اصوصا الاثيوبية.

وأفاد الفاضل أن زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي طلب من الوسطاء تجميد الرئيس عمر البشير، لإجراءات تنفيذ مخرجات الحوار وتشكيل الحكومة الجديدة، لمدة ستة أشهر، مضيفاً “لكن اقتراحه بالتجميد لم يجد قبول الوسطاء”.

وقال إن المهدي، وافق على تنشيط المسار السياسي بعقد اجتماع اديس أبابا بين تحالف باريس وآلية الحوار، ومناقشة مخرجات الحوار، وكيفية انضمامهم لها.

وحول مسار دارفور قال الفاضل إن المبعوث الاميركي والطرف المفاوض من الحكومة برئاسة امين حسن عمر، نجحا في التوصل مع دولة قطر إلى اتفاق باعتماد ما تم التوصل اليه بين الحكومة والحركات في ملف الترتيبات العسكرية والإنسانية كملحق لاتفاق الدوحة.

وأضاف “لكن مع كل هذه الإنجازات فما زال التردد والتوجس والتكتيك يغلب علي ردود فعل الحركة الشعبية شمال وحركتي جبريل ابراهيم ومني أركو مناوي”.

وأشار لغياب حركتي “جبريل ومناوي” عن لقاء الدوحة، كما غابت الحركة الشعبية عن ورشة مركز كارتر في نيروبي.

وأوضح أن المعارضة المسلحة ما زالت مواقفها تكتيكية نحو الحوار، ترتبط بالضغط على النظام من أجل قسمة أكبر للسلطة، مضيفاً “لكن ضرر هذا التكتيك الذي يقدم المصالح الحزبية على الوطنية من شانه ان يضر ضرر بليغ بمشروع التغيير السياسي السلمي في البلاد كما انه يخاطر باندلاع الحرب من جديد”.

ومضى يقول “اننا في حزب الامة اكبر الأحزاب السودانية وأقدمها سندعم بقوة مشروع التسوية السياسية وتحقيق السلام عن قناعة بانه اقصر الطرق واسلمها لتحقيق التحول الديمقراطي والسلام في بلادنا”.

يشار الى أن حزب الأمة تبرأ مرارا من الفاضل وأكد ان الرجل لم يعد يمثله سياسيا، وأنه لايعبر عن أي من مؤسسات الحزب.

وأعلن مبارك المشاركة في آليه متابعة تنفيذ مخرجات الحوار والعمل مع المؤمنين بالتسوية السلمية لدفع الجهود المخلصة.

وناشد الفاضل الحركة الشعبية والحركات المسلحة في دارفور للتقدم والتوقيع على وقف الحرب والإنتقال لتحقيق طموحاتهم عبر النضال السياسي.

ودعا الرئيس البشير لتمديد وقف اطلاق النار، “لأن التقدم في تنفيذ متطلبات التغيير والتحول الديمقراطي في ظل تجميد الحرب يحسم التردد ويهزم دعاة الحرب ويحقق السلام”.

نص بيان البيان

مبارك الفاضل يكتب: خواطر في اخر أوراق دفتر عام ونحن نستشرف العام الجديد

أدعو زملائي في الحركات المسلحه للتوقيع والانتقال لتحقيق الطموحات عبر النضال السلمي

بسم الله الرحمن الرحيم

خواطر في اخر أوراق دفتر عام ٢٠١٦ونحن نستشرف العام الجديد

نحمد الله علي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قادة الأحزاب الذين تم اعتقالهم في أعقاب الإجراءات الاقتصادية الاخيرة التي هزت الشارع السوداني وتسببت في تسميم الأجواء السياسية وعودة الاحتقان السياسي في البلاد بعد الانفراج والتفاؤل الذي صاحب اختتام جلسات موءتمر الحوار الوطني في العاشر من أكتوبر الماضي. وسوف نسعي مع زملاءنا في آلية تنفيذ الحوار لإطلاق سراح بقية المعتقلين والموقوفين بقضايا سياسية من نشطاء المجتمع المدني والسياسي حتي نقفل هذا الباب نهائيا عبر السلام والمصالحة الوطنية وتنفيذ الحزمة الخاصة بحماية الحريات المتفق عليها في مخرجات الحوار الوطني.

لقد صرفت الاحتجاجات والاعتقالات انظارنا عن الجهود الدولية والإقليمية الجارية لانضمام الممانعين الي مسيرة السلام والوفاق

رغم ان هذه الجهود قد حققت نجاحات مقدرة. فقد استطاع الوسيط الامريكي المبعوث الخاص السفير دونالد بوث انتزاع موافقة الحكومة علي مطلب الحركة الشعبية شمال بنقل ٢٠٪‏ من الاغاثة ( الأدوية ) عبر معبر اصوصا الاثيوبية بواسطة هيءة المعونة الامريكية وهذا استدراك وتنازل مهم من قبل الحكومة يزيل اخر عقبة امام توقيع الحركة الشعبية لاتفاق وقف العداءات .

اما في مسار دارفور فقد نجح المبعوث الامريكي والمفاوض من قبل الحكومة الدكتور امين حسن عمر في التوصل مع دولة قطر الي اتفاق يلبي تطلعات حركات دارفور وذلك باعتماد ما تم التوصل اليه بين الحكومة والحركات في ملف الترتيبات العسكرية والإنسانية كملحق لاتفاق الدوحة، وهذا ايضا اختراق مهم في ملف دارفور، وقد بشرني الصديق المناضل ابوالقاسم امام بانه سيكون اول الموقعين علي ملحق الاتفاق عن حركة تحرير السودان اذ ان المقاتلين في قمة جبل مرة قد انحاز غالبيتهم الي جناح المناضل ابوالقاسم امام وهذا ايضا تطور مهم بالنسبة لإخماد اخر بوءر الحرب في دارفور.

ولكن مع كل هذه الإنجازات فما زال التردد والتوجس والتكتيك يغلب علي ردود فعل الحركة الشعبية شمال وحركتي الأخوة جبريل ابراهيم ومني أركو مناوي. فقد غابت حركتي دارفور عن لقاء الدوحة كما غابت الحركة الشعبية شمال عن ورشة مركز كارتر في نيروبي التي حشد فيها الخبراء لشرح التجارب المماثلة وانارة الطريق للتسوية الشاملة في السودان.

لقد اشترطت الحركة الشعبية شمال شرطين حتي توقع علي وقف العداءات:

الشرط الاول: ان ينقل كل قادتها العسكريين الي اديس أبابا ليجتمعوا ويقرروا في الامر

الشرط الثاني: ان تتلقي تعهد من الادارة الامريكية الجديدة بالتزامها باتفاق إدارة اوباما مع حكومة السودان بنقل المعونة الامريكية لنسبة ال ٢٠٪‏ عبر اصوصا الاثيوبية

اما حركتي دارفور بقيادة جِبْرِيل ومني أركو مناوي فقد غابتا عن لقاء الدوحة ولاذتا بالصمت.

اما السيد الصادق المهدي فقد وافق علي تنشيط المسار السياسي بعقد اجتماع اديس أبابا بين تحالف باريس والية الحوار ومناقشة مخرجات الحوار وكيفية انضمامهم لها،ولكنه طلب من الوسطاء ان يجمد الرءيس البشير اجراءات تنفيذ مخرجات الحوار وتشكيل الحكومة الجديدة لمدة ستة أشهر ولكن اقتراحه الأخير بالتجميد لم يجد قبول من الوسطاء.

اذا زملاءنا في المعارضة المسلحة ما زالت مواقفهم تكتيكية نحو الحوار وهي مواقف مرتبطة بالضغط علي النظام من اجل قسمة اكبر للسلطة. ولكن ضرر هذا التكتيك الذي يقدم المصالح الحزبية علي الوطنية من شانه ان يضر ضرر بليغ بمشروع التغيير السياسي السلمي في البلاد كما انه يخاطر باندلاع الحرب من جديد بكل ما تعنيه من خسائر في الأرواح وضرر للاقتصاد السوداني يصيب كل أهل السودان وليس الحاكمين وحدهم، كما ان اندلاع الحرب يهدد وحدة المعارضة السلمية مع المسلحة حيث تنادي كل احزاب المعارضة السلمية بما فيها قوي الاجماع الوطني الرافضة لمبدأ التسوية المتفاوض عليها بضرورة وقف الحرب فوراً.

اننا في حزب الامة اكبر الأحزاب السودانية وأقدمها سندعم بقوة مشروع التسوية السياسية وتحقيق السلام عن قناعة بانه اقصر الطرق واسلمها لتحقيق التحول الديمقراطي والسلام في بلادنا.

وعليه سوف نشارك في اليه متابعة تنفيذ مخرجات الحوار ونعمل مع كل الموءمنين بالتسوية السلمية لدفع هذا الجهود المخلصة

اننا نعلم بان الطريق ليس مفروشا بالورود بل تحديات تحقيق الوفاق والتغيير اكبر وأصعب من تحديات الحرب والنضال المسلح، كما نعي تماماً بان تجاربنا وتجارب الكثيرين من القوي السياسية في وفاء الانقاذ وتنفيذها الاتفاقات في الماضي كانت كلها فاشلة.

لكن المخاطر التي تحدق بالوطن الي جانب معطيات ومتغيرات محلية واقليمية ودولية تدعونا لتجاوز الماضي واستشراف المستقبل، فقد قال رءيس الوزراء والزعيم البريطاني تشيرشل

( اذا فتحنا خصاماً بين الماضي والحاضر فقد نفقد المستقبل)

انني اناشد وأدعو زملاءي في الحركة الشعبية وحركات دارفور للتقدم والتوقيع علي وقف الحرب والانتقال لتحقيق طموحاتهم عبر النضال السياسي فالحرب لم ولن تحقق لهم طموحاتهم بل ستدمر مجتمعاتهم وتفقر أهل السودان جميعاً

كما ادعو الرءيس البشير بحكم مسوءوليته كرئيس للبلاد بمد حبال الصبر وتمديد وقف إطلاق النار فان التقدم في تنفيذ متطلبات التغيير والتحول الديمقراطي في ظل تجميد الحرب سوف يحسم التردد ويهزم دعاة الحرب ويحقق السلام، كل عام والسودان بخير

والله المستعان

مبارك الفاضل المهدي

رئيس المجلس الانتقالي حزب الامة

الخرطوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٦