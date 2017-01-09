أمانة الشؤون الإجتماعية Jنعي في وفاة الرفيق المناضل المهندس محمد زكريا ترقوني.

حركة العدل والمساواة السودانية

أمانة الشؤون الإجتماعية

نعي في وفاة الرفيق المناضل المهندس محمد زكريا ترقوني.

بمزيد من الحزن والأسى تتوجه أمانة الشؤون الإجتماعية بحركة العدل والمساواة السودانية بأحر التعازي القلبية والمواساة .

الي السيد رئيس الحركة الفريق أول دكتور جبريل إبراهيم.

إلى أسرة الفقيد المناضل محمد زكريا ترقوني(ال ترقوني).

الي كافة الرفاق وعموم الشعب السوداني الأبي

في رحيل المناضل الإعلامي محمد زكريا ترقوني القيادي بالحركة ، ورئيس تحرير موقها إلكتروني “Sudan Jem” الذي وافته المنية في هذا اليوم إثر علة لم تمهله طويلا.

يعد الفقيد رجلاً صادقا مخلصا شجاعا ملتزما بقضية شعبه شهدت له بذلك مواقفه النضالية منذ إنحيازه للثورة السودانية بإنتمائه للحركة، ظل مكرسا كل جهده لخدمة قضايا الوطن وفي مقدمتها قضية الثورة.

وبرحيله المفجع لم تفقدته حركة العدل والمساواة لوحدها وإنما تفتقده كل الثورة والقوى المتطلعة نحو التغيير .

نعم لقد رحل بجسده ولكن ستبقى روحه بيننا شعلة متقدة تنير الطريق لكل المناضلين على امتداد الوطن.

تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه وألهمكم وأهله ورفاقه وأصدقائه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

بابكر حمدين

أمين أمانة الشؤون الإجتماعية

8/ يناير 2017م