إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – حكومة البشير ومجزرة واحد واحد ٢٠١٧ في نيرتتي، إقليم دارفور

إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – حكومة البشير ومجزرة واحد ٢٠١٧ في نيرتتي، إقليم دارفور

أستقبل أهالي وسط دارفور – محلية نرتتى بواكير عام ٢٠١٧، بمزيد من الأتراح، حيث توغلت قوات الجنجويد بمسمياتها العدة مدعومة بقوات البشير النظامية الى نرتتي، في عشية ليلة الاول من يناير. وتوارد الأنباء من هناك بوقوع مجزرة جديدة وإرتفع عدد القتلى والجرحى من المدنيين الى العشرات بسبب سلاح مليشيات الجنجويد والجيش والقوات المساندة لها.

وأسماء القتلى الواردة حتى الآن:-

1_ تيسير محمد ادم إسحاق 16 سنة.

2_ فيصل محمد محمد ادم 25 سنة.

3_ حنان محمد 27 سنة.

4_ كوثر عبدالحليم ادم 13 سنة.

5_ عبدالجبار حسين داؤود 33 سنة.

6_ ام النعيم إدريس 11 سنة.

7_ مدثر عيسى محمد 23 سنة.

8_ جمعة حسين صديق 12 سنة.

9_ محمدين عيسى 30 سنة.

10_ فاطمة داؤود – لم يتوفر السن

11_ محسن داؤود 14 سنة.

الجرحى:-

1_جعفر مكي ارباب – ام يتوفر السن

2_محي الدين عثمان 24 سنة.

3_خديجة ادم هرون 30 سنة.

4_ حواء محمد ادم 20 سنة.

5_زهراء يحيى سليمان 30 سنة.

6_ نورة عمر ابكر 25 سنة.

7_ سعدية ابراهيم 17 سنة.

8_فاطمة عمر موسى 45 سنة.

9_عائشة يوسف عبدالكريم 52 سنة.

10_خديجة صالح حسين 40 سنة.

11_حواي الدودو 40 سنة.

12_ مبارك ادم 30 سنة.

13_عامر مكي علي 24 سنة.

14_ محمدالحافظ ادريس 35 سنة.

15_ محمد يوسف 18 سنة.

16_هرون محمد يعقوب 25 سنة.

17_ياسر ابوالقاسم 17 سنة.

18_عبدالله يعقوب عبدالكريم.

19_الطيب يحيى ادم 15 سنة.

20_ سيف الدين زكريا 45 سنة.

21_ سوار محمد ادريس 45 سنة.

22_الياس يوسف 27 سنة.

23_بدالرين هرون 20 سنة.

24_عبدالسلام ابكر هرون.

إتحاد أبناء دارفور بالمملكة المتحدة سيقوم بالتحصل على المزيد من المعلومات ومخاطبة كل من الامم المتحدة والحكومة البريطانية والاتحاد الأوربي لفتح تحقيق جديد في هذه الجريمة ضد الإنسانية، ومُساءلة الجهات الحكومية. نطالب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح التحقيقات وبإضافة الجريمة الاخيرة إلى السجل الدامي لعمر البشير ونظامه الحاكم، وايضاً من مجلس الأمن توفير الدعم التام للمحكمة لممارسة أعمالها تطبيق العدالة التي ظل شعب السودان في دارفور ينتظرها. يدعو الإتحاد كل السودانيين لرفع أصواتهم في كل مكان لنصرة اهلهم في المناطق المتضررة.

الصادق على النور

رئيس إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة

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