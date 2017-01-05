التَعَصُبْ العِرقِي والكراهيّة العنصرية ومجزرة نيرتتى

حماد وادى سند الكرتى

محامى وباحث قانونى

humancivilrightsinherentdigni@gmail.com

http://internationallawandglobaleaffairs.weebly.com

في ظل تنامى وانتشار مظاهر التعصب العنصري والعنف القائم بدافع الكراهيّة العرقيّة في السودان حيث تأجيج مشاعر العداء والكراهيّة والتي تؤجج جذور العداء بين الإثنيات المختلفة في إقليم دارفور، إنّها الظواهر البشعة والمريضة التي تنتهجها حكومة المؤتمر الوطني في السودان.

إنّ الكراهيّة العرقيّة والتمييز والعزل العنصري في السودان واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، حيث حرمان أقليات بأكملها من أبسط مبادئ المساواة بل وتأجيج مشاعر الكراهيّة الإثنيّة والتي في أغلب الأحيان تكون نتائجها وخيمة، حيث جرائم القتل القائم على الكراهيّة العنصريّة, حيث يشاهد العالم المدنيين في إقليم دارفور يقتلون كل يوم وأخر الحوادث , المذبحة المؤلمة التي وقعت في قرية نيرتتى في وسط دارفور. وقعت المذبحة من قبل مليشيات مسلحة مدعومة من حكومة المؤتمر الوطني، وبإيعاز وتحريض واضح من قبل المركز.

إنّ تأجيج مشاعر الكراهيّة العرقيّة في السودان هي التي أدت إلى الإبادة الجماعية في إقليم دارفور، فضلا عن القتل المنهج في جبال النوبة والنيل الأزرق. كل تلكم المأسى قائمة على سياسة، تسليح عرق معين ومن ثمّ تحريضه لقتل عرق معين أخر.

إنّ الصكوك الدوليّة الأساسيّة لحقوق الإنسان تحظر مسألة التحريض والكراهيّة العرقيّة بل وتسعى للقضاء على التمييز العنصري القائم على أساس العرق- اللون – الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو أي اعتبار أخر.

من الجدير بالذكر أن مجموعة مسلحة قامت بارتكاب فظائع بحق مدنيين عزل في منطقة نيرتتى في وسط دارفور، راح ضحية الهجوم أكثر من 87 شخص ما بين جريح وقتيل.

حماد وادى سند الكرتى

محامى وباحث قانونى

humancivilrightsinherentdigni@gmail.com

http://internationallawandglobaleaffairs.weebly.com