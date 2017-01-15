الشرطة تخلي داخلية طلاب بجامعة الفاشر بالقوة الجبرية

الفاشر 13 يناير 2017 ـ أخلت الشرطة قسرا، صباح الجمعة، داخلية “الرشيد” بجامعة الفاشر في ولاية شمال دارفور، غربي السودان من الطلاب الذين تم فصلهم مؤخراً.

وقال أحد الطلاب فضل حجب اسمه لـ “سودان تربيون” إن المداهمة تمت في تمام الساعة السابعة صباحا. وزاد “كانت المداهمة بثماني شاحنات شرطة وقوات نظامية أخرى على متنها عناصر يرتدون زيا مدنيا وتم طرق أبواب الداخلية للطلاب وطلبوا من الطلاب الخروج الى ساحة الداخلية”.

وفي ديسمبر الماضي أصدرت جامعة الفاشر قراراً بفصل 11 طالباً، وأنذرت طلاب الدفعات “21، 22، 23، 24 و25″، كما أنذرت طلاب الدفعة 20 الذين لم يجلسوا لامتحان مادة “طب الأطفال” مع استدعاء أولياء أمورهم.

وأفاد الطالب أنه تم اعتقال الطالب سعد يوسف من الدفعة “21” كلية الطب الذي تعرض للفصل إبان الاعتصام الأخير للكلية وتم اقتياده لجهة غير معلومة. وقال “تم إرهاب الطلاب العزل بالسيخ والشرطة وطلبوا من أي طالب لم يكمل إجراءات السكن إخلاء الداخلية”.

ونفذ طلاب كلية الطب بجامعة الفاشر بولاية شمال دارفور في أكتوبر الماضي اعتصاما عن الدراسة احتجاجا على ما اعتبروه رسوما باهظة فرضتها إدارة الجامعة، وحذروا من احتمال تخلي 90% من الطلاب عن الدراسة لعدم القدرة على الإيفاء بالمبالغ المطلوبة بعد أن بلغت الرسوم 1500 جنيه للسنة مضاف إليها رسوم الدراسة 3500 جنيه بدلا عن 1250 جنيه.

وهددت جامعة الفاشر، حينها، بإغلاق كلية الطب حال استمرار اعتصام طلاب الكلية، وحذرت المعتصمين من هذا السلوك.

وعلقت جامعة الفاشر في مطلع نوفمبر الماضي الدراسة جزئيا في كلية الطب إلى أجل غير مسمى لأربع دفعات، اضافه إلى مجموعه من طلاب الدفعه 20 الذين رفضوا إداء امتحان طب الاطفال الى أجل غير مسمى، كما فصلت كل طلاب القبول الخاص الذين عجزوا عن تسديد المصروفات الدراسية.