العدل والمساواة تدين حظر معارضة الداخل من السفر

كُتب يوم 15.01.2017 بواسطة jem

imageنرفض مصادرة نظام المؤتمر الوطني للحريات وندين منع عدد من قيادات العمل السياسي المعارض من حزب الامة القومي وأحزاب نداء السودان بالداخل من السفر للمشاركة في اجتماع قوي نداء السودان المنعقد في باريس في الفترة من ١٦ الي ٢٠يناير الجاري ومصادرة جوازات سفرهم دون إبداء أسباب بواسطة أجهزة أمن النظام السوداني ، بالاضافة الي حظر الدكتور أمين مكي مدني من السفر الي القاهرة لأغراض علاجية.

ندين هذا السلوك ونصف ما تم بالاعتداء السافر  علي  حرية السفر والتنقل والتعسف في استعمال السلطة وانتهاك صريح لحقوق الانسان والحريات الاساسية ونطالب بوقف هذه الممارسات والاطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين بسجون النظام وأسري الحرب ووقف الاستدعاءات العبثية للنشطاء والمعارضين

محمد زكريا فرج الله
نائب أمين الشؤون السياسية/حركة العدل والمساواة السودانية
١٥/يناير/٢٠١٧

هذه التدوينة كُتبت في التصنيف أخبار, بيانات. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.