العدل والمساواة تدين حظر معارضة الداخل من السفر

نرفض مصادرة نظام المؤتمر الوطني للحريات وندين منع عدد من قيادات العمل السياسي المعارض من حزب الامة القومي وأحزاب نداء السودان بالداخل من السفر للمشاركة في اجتماع قوي نداء السودان المنعقد في باريس في الفترة من ١٦ الي ٢٠يناير الجاري ومصادرة جوازات سفرهم دون إبداء أسباب بواسطة أجهزة أمن النظام السوداني ، بالاضافة الي حظر الدكتور أمين مكي مدني من السفر الي القاهرة لأغراض علاجية.

ندين هذا السلوك ونصف ما تم بالاعتداء السافر علي حرية السفر والتنقل والتعسف في استعمال السلطة وانتهاك صريح لحقوق الانسان والحريات الاساسية ونطالب بوقف هذه الممارسات والاطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين بسجون النظام وأسري الحرب ووقف الاستدعاءات العبثية للنشطاء والمعارضين

محمد زكريا فرج الله

نائب أمين الشؤون السياسية/حركة العدل والمساواة السودانية

١٥/يناير/٢٠١٧