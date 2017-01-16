القضاء يسجن ويفرض غرامة مالية على الصحفي أسامة حسنين



أمر قاضي محكمة جنايات (عطبرة) السودانية يوم (الأحد 15 يناير 2017) بسجن الصحفي ، أسامه حسنين السيد.



و(أسامة) هو مراسل صحيفة (الوطن) بمدينة (عطبرة).





كما شمل القرار القضائي، فرض غرامة مالية على الصحفي، قدرها (5) مليون جنيه.



والشاكي في البلاغ هو السماني إبراهيم، وهو شقيق رئيس المجلس التشريعي بولاية نهر النيل، كمال ابراهيم.



وكمال إبراهيم هو المنسق العام الأسبق للدفاع الشعبي.



ورقم البلاغ (2016/439).



وموضوع البلاغ معلومات صحفية، منشورة في صحيفة الوطن، وعبر موقع التواصل الاجتماعي، (الواتساب)، حول فساد مالي، واستيلاء الشاكي على أراضي مواطنين في مدينة (عطبرة) عبر طرق غير قانونية.





ورغم الدفع الذي قدمه الصحفي، ومحاميه، بشأن الفساد، أدانت المحكمة الصحفي تحت المادة (17) من قانون المعلوماتية.



وتقرأ المادة (17) إشانة السمعة: (كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمهما لاشانة السمعة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنيتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً)



عليه، اعتبر القاضي، (عماد الدين)، أن الصحفي أشان سمعة الشاكي (السماني)، شقيق رئيس المجلس التشريعي، والمنسق الأسبق لقوات الدفاع الشعبي.





تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com)





صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

(الأحد 15 يناير 2017)