المحامى سليمان صندل معلقا” على قانون الدعم السريع

كُتب يوم 19.01.2017 بواسطة jem

المحامى سليمان صندل معلقا” على قانون الدعم السريع

 

(الدعم السريع… النشأة . الواقع . والمستقبل) مع حميدتي – للنقاش – حال البلد

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