بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانيه

امانة إقليم دارفور

بيان إدانة مجزرة الجنينه

توقعاتنا كانت في مكانها باستمرار مسلسل الاباده التي تستهدف إنسان دارفور، حيث شهدت مدينة الجنينه صبيحة الخامس من يناير مجزرة بشعه بحي الجبل مربع 6 إشتهد فيها عدد من المواطنبن وجرح أخرين.

نحن في حركة العدل والمساواة السودانيه أمانة إقليم دارفور نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ، وهذه الجريمه تصنف من الجرائم ضد الانسانيه ، وتعتبر هذه المذبخة هي الثانيه مطلع هذا العام الجديد ، بعد إعلان رئيس النظام وقف إطلاق النار لكنهم خلفوا الوعد وكعادتهم إستباحوا الجتيته بعد نيرتتي.

ونحن إذ ندين هذا السلوك الغاشم نطالب بوقف حملات تصفية المواطنين العزل فورا. كما نناشد الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي أن يعملوا على حماية المدنيين في إقليم دارفور

كما نؤكد أننا سوف نقتص لشهداءنا مهما طال الزمن وسوف نعمل على إسقاط هذا النظام لانه الطريقه الوحيده لبناء دولة المواطنه التي تسع الجميع .

أشرف حسن فتح الجليل

أمين الاعلام والناطق الرسمي

حركة العدل والمساواة السودانيه

أمانة أقليم دارفور