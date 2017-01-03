بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانيه

امانة إقليم دارفور

بيان إدانه لمجزرة نيرتتي

مع إطلالة العام الجديد ونحن إذ كنا نستبشر خيرا بأن يعم السلام ربوع مدننا وقرانا بدارفور ، تخرج ألينا ملشيات المؤتمر الوطني بمجزرة نيرتتي التي تنذر بإباده جديده ممنهجه بإقليم دارفور

ونحن إذ ندين هذه المجزره البشعه التي راح ضحيتها نفر كريم من أبناء جلدتنا شهداء وأخرين جرحى ، ونحن إذ نطالب المجتمع الدولي بالتحقيق في هذه الحادثه المؤلمه وهي إمتداد لاستهداف إنسان دارفور

كما على قوات اليوناميد أن تعي دورها تماما الذي جاءت من أجله وهو حماية المدنين العزل حيث لم تقف في صفهم يوما، دائما ما تتخذ دور المتفرج .

نحمل مسئولية هذه الحادثه البشعه لنظام المؤتمر الوطني وملشياته وحكومة ولاية وسط دارفور والجيش وكل الاجهزه الامنيه بالولايه وقوات اليوناميد التي يجب أن تخجل من موقفها السالب في كل الجرائم والانتهاكات التي طالت إنسان دارفور

حركة العدل والمساواة السودانيه أمانة إقليم دارفور تؤكد تماما أن دماء شهداءنا غاليه علينا وسوف نقتص لها طال الزمن أم قصر ولن يفلت أحد من العقاب ونحن إذ نعزي أسر الشهداء الابرار ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى . كما نؤكد أنها لن تمر مرور الكرام .

أشرف حسن فتح الجليل

أمين الاعلام والناطق الرسمي

حركة العدل والمساواة السودانيه

أمانة أقليم دارفور