بيان توضيح و تنبيه

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل و المساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

30 يناير 2017

توضيح و تنبيه

نما إلى علم حركة العدل و المساواة السودانية أن شخصاً يدعى/ أحمد النجيض آدم يتردد على مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية السودان لطلب منح تدريبية لصالح منتسبي الحركة. و إزاء هذا الادعاء، توّد الحركة توضيح الآتي:

1- ليس في سجلات عضوية الحركة ناهيك عن قيادتها شخص باسم أحمد النجيض آدم، و ما يقوم به هذا الشخص لا يعدو أن يكون محض انتحال لاسم الحركة و قيادتها.

2- في الحركة أمانتان منفصلتان للتدريب و للتخطيط الإسترات

يجي، يتولى أمر الأولى الأستاذ عامر اللكة كوكو النور و يتولى أمر الثانية الأستاذ محجوب حسين محمد إبراهيم، و لا توجد في أمانات الحركة أمانة بالمسمّى التي يتسوّل باسمها المذكور.

3- لا يستبعد أن يكون المدعو أحمد النجيض من عناصر جهاز أمن نظام الخرطوم، و يسعى إلى تلطيخ سمعة الحركة بهذا السلوك المشين.

على البعثات المعتمدة في الخرطوم أن تعلم أن المدعو النجيض لا علاقة له بالحركة البتّة، و أن الحركة غير مسئولة إطلاقاً عمّا يترتب على التعامل معه.

هذا ما لزم توضيحه و التنبيه إليه، و السلام.

بروفسور/ عبدالله عثمان التوم

أمين العلاقات الخارجية و التعاون الدولي