تسبقه ثلاث دول فقط سودان (المشروع التفتيتي) يتصدر قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم

تصدر السودان قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم , تسبقه في ذلك ثلاث دول فقط هي الصومال وكوريا الشمالية وافغانستان ,حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية.

وظل السودان يتصدر قائما الدول الاكثر فسادا في العالم منذ تولي حكومة ما يسمى بالمشروع الحضاري .

وقالت منظمة الشفافية الدولية ،الأربعاء ،إن أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في 2016 لأسباب وعوامل عدة.

وقالت المنظمة في تقرير نشر بموقعها على الإنترنت “غالبية الدول ال

عربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.”

وجاء في التقرير أن من أكثر الدول فسادا في العالم سوريا والعراق والصومال وليبيا “بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب”.

وتضمن التقرير ما تعتبره الشفافية الدولية آليات لمكافحة الفساد منها “وضع حد للفساد السياسي… إرادة سياسية فاعلة في تحقيق الالتزامات (التعاقدية) الدولية (في مجال المكافحة)… ضمان حق حرية الرأي والتعبير والمساءلة… استقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.”