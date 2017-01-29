جامعة الخرطوم تعتمد فصل 5طلاب وتعلق الدراسة في بعض كلياتها

علقت جامعة الخرطوم أمس الدراسة بجميع كليات مجمع شمبات التي تشمل “الزراعة والإنتاج الحيواني والغابات”، لأجل غير مسمى على خلفية الاعتصامات التي تمت فيها خلال الأسابيع الماضية , على خلفية إحتجاجات على قرار مدير الجامعة بفصل خمسة طلاب.، واستند المجلس الذي عقد اجتماعاً استثنائياً صباح اليوم ترأسه مدير الجامعة البروفسير أحمد محمد سليمان، على توصية مجالس كليات المجمع التي أوصت بإغلاقها.

واستعرض الاجتماع التقارير التي قدمها عمداء كليات المجمع ومجالس الكليات، بالإضافة إلى تقرير رئيس المجمع الذي أوضح فيه تداعيات الأحداث التي مرت بالكليات خلال الأسابيع الماضية والاعتصامات التي رتبت تعطيل الدراسة وإلغاء الامتحانات في بعض الكليات والإساءة لعدد من الأساتذة من بعض الطلاب، كما استمع المجلس لآراء العمداء ومقترحاتهم التي جاءت في معظمها مساندة لتوصيات مجالس كليات شمبات التي تضم أساتذة كباراً ومديري جامعات سابقين.

كما أمن مجلس العمداء على قرارات مدير الجامعة بفصل خمسة طلاب من كليات المجمع لمدة عام استناداً على توصيات لج

ان التحقيق ومجالس المحاسبةوهم عبد الحفيظ الإمام، قسم انتاج حيواني ـ عبد الماللك التجاني مختار، غابات ـ إدريس عبد الكريم قاني، غابات ـ موسى محمد سليمان، غابات ـ يوسف محمد ابراهيم، غابات.

وأكدت الجامعة في بيان السبت أن مجلس العمداء عقد إجتماعاً استثنائياً وأمن خلاله على قرارات مدير الجامعة التي اصدرها الاسبوع الماضي بفصل الطلاب الخمسة من كليات مجمع شمبات لمدة عام، استنادا على توصيات لجان التحقيق ومجالس المحاسبة.

وأوضح البيان أن مجلس العمداء استعرض التقارير التي قدمها عمداء كليات المجمع ومجالس الكليات بالإضافة إلى تقرير رئيس المجمع، والتي تناولت تداعيات الأحداث خلال الأسابيع الماضية.

وأكد أن الأحداث التي شهدها المجمع تسببت في تعطيل الدراسة وإلغاء الامتحانات في بعض الكليات، كما تعرض عدد من الأساتذة للإساءة من بعض الطلاب.

واضاف “إجتماع المجلس استمع لآراء العمداء ومقترحاتهم والتي جاءت في معظمها مساندة لتوصيات مجالس كليات شمبات التي تضم أساتذة كبار ومديري جامعات سابقين”.

وكان طلاب مجمع شمبات دخلوا الأحد الماضي في إعتصام عن الدراسة وامتنعوا عن الجلوس للامتحانات احتجاجاً على قرار إدارة الجامعة بفصل الطلاب، ورفعوا مذكرة لإدارة الجامعة طالبوا خلالها بإرجاع المفصولين.

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