بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية



نعي الزميل محمد زكريا ترقوني

قال تعالى

“وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون”

صدق الله العظيم

بمزيد من الحزن والأسى وإيمانا بقضاء الله وقدره تنعي حركة العدل والمساواة السودانية وأمانة الإعلام في الحركة الزميل الصحفي رئيس هيئة التحرير الاستاذ / محمد زكريا ترقوني الذي توفته المنية إثر علة لم تمهله لينتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا.



إلا رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته مع معية الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والزم آله وذيته ورفاقه جميعا الصبر وحسن العزاء “إنا لله وإنا إليه راجعون”

جبريل ادم بلال

آمين الإعلام الناطق الرسمي

08/01/2017