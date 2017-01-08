بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

Justice& Equality Movement Sudan (JEM)

حركة العدل والمساواة بمنطقة الخليج تنعى الاخ والزميل محمد زكريا ترقوني رئيس تحرير موقع الحركة

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) صدق الله العظيم.

تحتسب حركة العدل والمساواة السودانية بمنطقة الخليج عند الله تعالى المغفور له بإذن الله الاخ والزميل محمد زكريا ترقوني رئيس هيئة تحرير موقع الحركة والذي وافته المنية بجمهورية المانيا ااتحادية فجر اليوم اثر علة لم تمهله طويلا.

والحركة اذ تنعى الزميل محمد زكريا ترقوني لتنعى رجل وقامة ومثال للمثابرة و

التفاني ودماثة الخلق , انسان لا يعرف للملل مكانا , نسال الله العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته وان يتغمده مع الصديقين والصالحين والشهداء وحسن اولئك رفيقا

وتتقدم الحركة بخالص العزاء والمواساة لأسرته اواهله وذويه بالفاشر وعموم دارفور والخرطوم والمانيا وبريطانيا وامريكا وفرنسا ودول الخليج , وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولائك رفيقاً.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

إعلام حركة العدل والمساواة بالخليج

08/01/2017م