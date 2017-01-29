حركة العدل والمساواة السودانية تنعى الاستاذة والناشطة/سعاد منصور

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

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بيان نعي الاستاذ ة/ سعاد منصور

{قال تعالى (بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 155-157

بمزيد من الحزن والاسى ,تنعى حركة العدل والمساواة السودانية عند الله تعالى الأستاذةوالناشطة/ سعاد منصور التى وافتها المنية ,أمس السبت ا 28 يناير 2017م بالولايات المتحدة الأمريكية (كاليفورنيا) إثر علة لم تمهلها طويلا ، بعد حياة مليئة بالعطاء والتضحيات , انحيازا لقضايا شعبها مشاركة في كل الناشط والمنابر التي تعنى بالشان السوداني بشكل عام والدارفوري بشكل خاص, لقد كانت الفقيدة رائدة في العمل الحقوقي و الانساني و الدفاع عن حقوق الانسان و قد زارت معسكرات اللاجئين الدارفورين بشرق تشاد و شاركت في العديد من الانشطة و الورش و السمنارات و المؤتمرات الخاصة بالتعريف بالمأساة الانسانية في دارفور و البحث عن سبل معالجتها ,دونما كلل او ملل حتى وافتها المنية،

والحركة اذ تنعي الراحلة سعاد منصور , تتقدم بخالص التعازي والمواساة

لزوجها الأستاذ/ الدسوقي نصر أحمد وإبنتها إيمان الدسوقي , ووشقيقها الأخ/ الغالي شقيفات ولاسرتها الصغيرة والكبيرة في السودان والولايات المتحدة الامريكية

سائلين الله ان يتقبلها بواسع رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اؤلئك رفيقا و “إنا لله وإنا إليه راجعون”

جبريل آدم بلال

امين الاعلام الناطق الرسمي

29/01/2017