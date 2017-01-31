حكومة المؤتمر الوطني تخطط لالغاء دعم الوقود والغذاء نهائيا بحلول 2019

قال وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد بحكومة المؤتمر الوطني، مجدي حسن ياسين، الاثنين، إن الحكومة تخطط للخروج نهائيا من دعم السلع بنهاية عام 2019، متوقعا أن يؤدي رفع العقوبات الأميركية إلى تدفق تحويلات بقيمة أربعة مليارات دولار سنويا.

وقال الوزير في مقابلة “بنهاية الخطة الخمسية 2019 سيتم إزالة التشوه في هيكل الاقتصاد بإلغاء دعم الاستهلاك نهائيا، ويشمل ذلك الوقود والكهرباء والقمح المستورد من خارج السودان”.

وفي الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أعلنت واشنطن خططا لرفع حظر تجاري ا

ستمر 20 عاما، وفك تجميد أصول ورفع عقوبات مالية ردا على تعاون الخرطوم في محاربة تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية.

وسيدخل رفع العقوبات حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر إذا اتخذ السودان المزيد من الخطوات لتحسين سجله الخاص بحقوق الإنسان، وخطوات لحل الصراعات المسلحة بما في ذلك الصراع في دارفور.