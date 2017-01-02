هاجمت القوات المسلحة ومليشياتهم على مدينة نيرتتى بولاية وسط دارفور على حى قعر الجبل/ وكومبو غابات /وحى العمده /وحى كويه/ ومعسكر الشمالى /وكتورقو/ بمدينة نيرتتى صباح اليوم وحتى الان وقامو بالاطلاق النار والضرب الاشوائ بالاسلحة المختلفة حتى مدافع دوشكا على المدنين والنازحين على

خلفية قتل زميلهم فى الطريق بالحى قعر الجبل من جهة مجهولة وتوصلت منسقية النازحين بولاية وسط دارفور على معلومات اولية تفيد عن قتل ٨ من النازحين والمواطنين وجرح ٣٨ واعتقال ٩من القيادات المجتمع والنازحين والان والوضع خطير جدا و الشوارع خالية من المارة من خلال الاطلاق العايرة النارية وحتى الشرطة المحلية تدخلت لحسم الموقف وحصلت اشتباكات بينهم وبين الجيش واليوناميد دوره لم تذكر حتى تناكر المياه التابعة للبعثة لم تستطيع بالعمل كما قامو المليشيات والجيش فى داخل السوق وكسرو مجموعة من المحلات التجارية حتى سيارات الاسعاف لم تستطيع ان تتدخل لنقل الجرحى والشهداء الا. بعد الساعة ٢ظهرا كما طالبة شرطة المحلية من شرطة رئاسة الولاية بارسال قواتهم للتدخل لحسم الموقف عليه تحمل منسقية النازحين والاجئين بولاية وسط دارفور لحكومة المحلية والولاية ارتكابهم لهذا الجريمة وتدين وتشجب باشدة العبارات الهجوم البربرى من القوات المسلحة ومليشياتهم والتى هم بدورهم حلفو القسم من اجل حماية الشعب اين الوطنية كلهم اصحاب ولاء حزبى يسعون من حماية الحاكم الظالم والديكتاتورى يعملون من اجل تفكيك المعسكرات والمدن الغريبة لجبل مرة علية تطالب المنسقية ايقاف القتل والضرب العشوائ وتطالب الامم المتحدة ومجلس الامن بالتحقيق الفورى والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وتفعيل دور بعثة اليوناميد من اجل حماية المدنين