دونالد بووث حصريا لعافية دارفور: موقف واشنطن من الجنائية ثابت رغم رفع العقوبات الاميركية

قال المبعوث الاميركي السابق للسودان وجنوب السودان دونالد بووث ان موقف الولايات المتحدة من محكمة الجنايات الدولية يظل ثابتا على الرغم من رفعها للعقوبات عن السودان، واضاف في حوار حصري مع عافية دارفور:

“إن موقف الولايات المتحدة من قضية الجنائية الدولية يظل ثابتا. ولكن نريد التركيز الان على إحراز تقدم نعتقد أنه بالإمكان تحقيقه خلال فترة الستة أشهر القادمة. هناك مجالات عدة يمكن من خلالها تحقيق تقدم يفيد شعبي الولايات المتحدة والسودان. ولذا علينا مواصلة العمل في هذا الاتجاه.”

رابط المقابلة:http://www.afiadarfur.com/donald-booth-evnoy-icc-sudan-darfur/

وترهن الولايات المتحدة رفع العقوبات الاميركية عن السودان نهائي

ا بتحقيقه تقدما في عدد من القضايا ظلت محل نقاش سري بين البلدين على مدار عام على رأسها وقع العنف في دارفور وتسهيل توصيل المساعدات ومواصلة التعاون مع الولايات في مجال مكافحة الارهاب. وترقبوا مستمعينا حوارا مطولا مع المبعوث الاميركي يتناول ابرز المحاور التي تشغل الساحة السياسية بالسودان.