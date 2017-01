صدى الحرية – صوت العدالة – العدد الثالث – يناير ٢٠١٧

*صدي الحرية*



*صوت الحرية*

*صوت العداله*



*العدد*0⃣3⃣

يناير ٢٠١٧

✅✳صرح الاستاذ /يس محمد ادم امين امانة الشباب والطلاب لحركة العدل والمساواة السودانية لصدي الحرية.

حيث قال في تصريحه ان مواجهه الطاغيه الفرعونى فى عرينه الذي يتوهمه انه حجر امن بات امرا حتمى لانقاذ ما تبقى من الوطن وحتى نحيا حياه تليق بانسانيتنا لابدمن وضع نهايه وحد للقهر السلطوى الذى تمارسه عصابه الحكم في بلادنا وحتى نحقق متطلبات المرحله لابد لنا من تجاوز احقاد التاريخ والماضى ونسمو فوق جراحاتنا تاكيدا على الوحده المنشوده ومن اجل القضيه الوطنيه التى تنتظر لجهود وتضافر الجميع دون اقصاء لاحد.

و من هنا اناشد كافه قطاعات مجتمعنا العزيزة بفئاته المختلفه العماليه والمهنيه والسياسيه والطلابيه والنسويه على بذل الغالى والنفيس من اجل الحريه وعدم الركون الى ظلم الطغاة ولابد من المجابهه وعدم الاستسلام للقهر والخضوع لقدر النظام المتهالك الذي اوشك على الفناء حتى ياتى البديل الذى يعبر عن تطلعاتكم فى الحياه ويحقق مقاصدكم الكريمه فى دوله المواطنه والديمقراطيه و الحقوق المدنيه كما اناشد ابناء القوات النظاميه من عدم تنقيذ رغبات الطاغيه وحمايه رموز الضلال ابرارا للقسم الذى اقسمتموه فى حمايه المواطن حتي لايفوتكم شرف الثوره وحلاوة الانتصار.

✅✳القوي السودانية للتغيير. جامعة امدرمان الاسلامية تقيم ركن للنقاش حول الراهن السياسي واوضاع اسري الحركه في سجون النظام. وغلاء المعيشة..

♈الامام الصادق المهدي طالب غوتيريش بـ”تطوير الأمم المتحدة لتكون اتحاد أمم وليس مجرد حكومات.

وممتدحا غوتيريش قال المهدي “سجلك الماضي يجعلنا متفائلين” قبل أن يستطرد”إننا نعلم أن نفوذك سوف يحده أعضاء مجلس الأمن ولكننا نتطلع لأن تتمكن من تبني تدابير تجعل العالم أكثر سلاما وأكثر ديمقراطية وأكثر عدلا”.

♈توقف (20%) من المخابز بالخرطوم بسبب نقص الدقيق.

كشفت مجموعة من اصحاب المخابز عن توقف اكثر من 20% من المخابز العاملة بولاية الخرطوم يوم أمس والبالغ عددها (3) آلاف مخبز بسبب نقص الدقيق المخصص لها.



♈الاجهزة الامنية تعتقل رئيس مكتب حزب المؤتمر السوداني بالخارج.

قام جهاز أمن النظام بإعتقال الاستاذ عبد المنعم عمر رئيس مكتب حزب المؤتمر السوداني بالخارج من مطار الخرطوم و هو يستعد لمغادرة البلاد بعد تلقيه التعازي في رحيل والدته التي حدثت وفاتها الاسبوع المنصرم وكانت قوه امنية قد إحتجزت جواز السفر الخاص به ومنعته بالقوه والعنف المفرط من ركوب الطائرة المقرر اقلاعها في منتصف الليل ليتم اقتياده الى جهة غير معلومة .

♈وزير العدل: نيابات ليست لديها نسخ من القانون الجنائي.

♈تحالف الاجماع الوطنى تنظم وقفة احتجاجية أمام رئاسة جهاز الامن بالخرطوم

♈المراجع القومي. دستوريون وتنفيذيون يصرفون أموالاً دون وجه حق .



كشف المراجع القومي بولاية الخرطوم عن وجود 133 محلاً تجارياً بموقف السكة حديد، دون المواصفات والاشتراطات الصحية، ولفت الى ابرام عقود غير مكتملة الجوانب القانونية، بالاضافة الى عدم وجود صرف صحي للمحلات التجارية.

ورأى المراجع في تقريره الذي قدمه امام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، ضرورة ازالة المحال التجارية المخالفة للمواصفات، خاصة في واجهة جسر الحرية.

وانتقد تقرير المراجعة، التصديق لمركبات متهالكة غير مطابقة للمواصفات، وبعد مواقف المواصلات عن بعضها مع عدم وجود خطوط سير تربطها ببعضها، ولفت الى عدم كفاءة نظام التشغيل الالكتروني، وكشف عن تعرض المال العام للضياع نتيجة لمشكلات تواجه التحصيل الالكتروني، ونبه الى عدم وجود شبكة تلائم مهام طبيعة عمل بعض الوحدات، ونوه الى وجود مشاكل بالشبكة العامة تتعلق بالانترنت.

وكشف المراجع عن اهدار المال العام نتيجة لضياع بعض اجهزة التحصيل الالكتروني بمحلية امبدة، وأشار الى صعوبة المحاسبة والعقاب عند حدوث مخالفات.

وتضمن التقرير صرف اموال دون وجه حق لشاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية بمحليتي امبدة وكرري، ولفت الى عدم تقديمهم استقالاتهم بعد تعيينهم، ونوه الى استمرارهم في صرف مرتباتهم واستحقاقاتهم، ووجه التقرير باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق.

وكشف المراجع عن اهدار لجنة حصر العقارات بالأمانة العامة لحكومة الولاية المكونة من 24 عضواً والتي انشئت بقرار من والي الخرطوم، للمال العام، وقال ان اللجنة رغم عدم رفعها تقارير شهرية عن العمل الا انه يتم صرف الحوافز والمكافآت، وتمسك بعدم مشروعية الصرف لعدم وجود تقارير لهذه اللجنة، ووجهت المراجعة بتحديد فترة زمنية لأعمال اللجان.

ووجه المراجع بإيقاف صرف الوقود للعربات الخاصة نتيجة لإهدار المال العام فيما يختص بصرف ايجار عربات لفئات لاتستحق في ظل استخراج بدل ترحيل.

وكشف التقرير عن تجاوزات في الصرف، وعدم وجود اعتمادات مصدقة، واشار الى ان وزارة المالية تصرفت في مبلغ (803) ملايين جنيه خارج موازنة العام 2015م لجهات خارج السودان، ولفت الى ان الاموال التي صرفت عبارة عن منح للتنمية لجهات لها موازنات معتمدة.

♈الحركة الشعبية إن الحكومة انتهكت أمس الاثنين وقف اطلاق النار بهجوم شنته قواتها ومليشياتها على مواقع الحركة بمنطقة الرووم



♈وفاة (4) أطفال من البرد بشرق الجبل دربات.



♈اعتقالات واستدعاءات أمنية للقوى السياسية والنشطاء بالخرطوم والمعارضة تستنكر.

