صدى الحرية – صوت العدالة – العدد ٣١ – يناير ٢٠١٧

*صدي الحرية*

*صوت الحرية*

*صوت العداله*

*العدد*1⃣3⃣

الاربعاء 1⃣1⃣ 2017م

✅✳رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية في تصريح لصدي الحريه.

نفى د. جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ورئيس الجبهة الثورية،علمه بما جاء على لسان الحكومة السودانية بوجود مبادرة أمريكية لعقد لقاء بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية للتشاور حول العملية السلمية بالعاصمة الفرنسية باريس في الفترة من الخامس عشر وحتى السادس عشر من يناير الجاري.



✅✳✅رئيس الجبهة الثورية ورئيس الحركة. د‘ جبريل ابراهيم: النظام ينتابه الرعب والهلع ويحمله مسؤولية قتل العزل في نيرتتي والجنينة.

إن الإجراءات الاقتصادية القاسية التي فرضها النظام على المواطن مع تأكل شعبيته وعصيان (27) نوفمبر و(19) ديسمبر كل ذلك فاقم من حالة الرعب التي يعيشها النظام فاتجه لمعالجة الوضع بمزيد من الرعب للمواطن، مضيفا أن ذلك تمثل في الاعتقال التعسفي للقيادات السياسية والناشطين وقتل المدنيين في نيرتتي والجنينة بصورة عشوائية. وأكد أن الحكومة الآن في حالة من الرعب وعدم التوازن وأنها تحفر قبرها بنفسها، مشيرا إلى أن ما تقوم به الآن من اعتقال وقتل للمواطنين لتغطية عجزها في كافة المجالات السياسية والاقتصاد



✅✳✅تصريح من امين أمانة الشباب والطلاب بإقليم دارفور حول المجازر التي ترتكبها مليشيات النظام ضد المدنيين العزل في دارفور والاعتداءت المتكررة التي يتعرض لها طلاب دارفور داخل الجامعات السودانية



نحن في الأمانة نستنكر هذه المجازر البشرية البشعة التي ترتكبها القوات المسلحة لحكومة البشير ومليشياته في نرتتي وسط دارفور وفي ولاية غربي دارفور ومثل هذه الجرائم التي يندي لها جبين البشرية لايرتكبها الا نظام مجرم مستبد .

لذلك نحن في الامانة ندين ونستهجن هذه المجازر البشعة بحق شعب دارفور ، من نظام ادمن القتل والفتنة بين مكونات المجتمع السوداني ومكونات دارفور علي وجه الخصوص



كما ندين الاعتداء علي الطلاب واعتقالهم في الخرطوم والولايات والزج بهم في زنازين النظام التي تمتلئ بهم.

وبناءا علي هذه الجرائم يجب تشكيل لجنة مستقلة تشارك فيها كافة المنظمات المحلية والإقليمية وهيئة محامي دارفور لتحقيق في تلك الجرائم وتقديم مرتكبيها الي العدالة

ونطالب ايضا بضرورة حظر الطيران في مناطق النزاعات.

و إطلاق سراح كافة المعتقلين ،ونطالب بوقف الإعتقالات التعسفطة التي تطال الناشطين من الشباب وطلاب الجامعات .

ونحن نعرب عن أسفنا الشديد حيال الأمين العام للامم المتحدة ومجلس الامن و الإتحاد الافريقي و الإتحاد الأوروبي وموقفهم المتخازل تجاه ضحايا مجزرتي نرتتي والجنينة وإذ نرأى أن تلك المواقف المتخازلة، قد تمنح الحكومة الضؤ الأخضر لإرتكاب المزيد من الجرائم في دارفور.

كما ندين الاعتداء الذي حدث لطلاب دارفور من قبل الشرطة السودانية علي المسيرة التي سيرها طلاب دارفور الي مباني وزارة العدل واطلقت علي الطلاب الغاز – للدموع مما ادى الي حالات اغماء وسط العديد من والطلاب والطالبات، واعتقلت أيضاً العديد من الطلاب.



♈✳اجتماع لكافة قوى اطراف قوى نداء السودان يوم السبت القاددم في باريس.

يعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت القادم اجتماع لقوى نداء السودان بمشاركة كافة الأطراف المدنية والمسلحة لبحث مستقبل عملية السلام والحوار ووحدة العمل المعارض في البلاد..

⚫د‘ مريم الصادق. نائب رئيس حزب الامه القومي.

سبحان الله الحي الذي لا يموت.

الموت جايز لكل حي.

رحم الله الحبيب المهندس محمد زكريا ترقوني واسكنه عال الجنان. نعزيكم الحبيب د. جِبْرِيل وكافة الاحباب والحبيبات في حركة العدل والمساواة في الرحيل المفاجيء للقائد ترقوني. والعزاء لاسرته الكريمة نسأل الله ان يلهمكم الصبر الجميل.

انا لله وانا اليه راجعون. العاقبة للمتقين

⚫الدكتور فرح العقار الامين العام لقوي المستقبل للتغيير.

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلوب مليئة بالحزن والاسي ننعي الراحل المقيم المناضل حسن السيرة المهندس محمد زكريا الترقوني بحر أحر التعازي للأخ الدكتور جبريل إبراهيم محمد وحركة العدل والمساواة وجموع الشعب السوداني الرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لاله وزويه وأصدقائه وكل من جمعه الله به الي الخالدين المهندس محمد زكريا ترقوني.





♈✳نائب رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان القائد مني اركو مناوي.

إن اجتماع باريس المرتقب سيضم إلى جانب قوى نداء السودان قوى الإجماع الوطني حيث وجهت الدعوة لرئيس الهيئة العامة فاروق أبو عيسي. وأوضح أن الدعوة وجهت أيضا لقوى المستقبل بقيادة غازي صلاح الدين وبعض الأفراد كمراقبين وقال إن الاجتماع سيناقش قضايا تنظيمية داخلية من بينها الترشيحات لرئاسة قوى نداء السودان والمكتب التنفيذي مع المكاتب الأخري. وأكد أن الاجتماع سيبحث أيضا قضايا السلام الشامل وكيفية إجبار الحكومة للجلوس لحل المشكلة السودانية كاملة، هذا إلى جانب قضية الحوار الوطني. وأكد أن كل هذه القضايا تنطلق من ضرورة وقف الحرب كأولوية وفي أقرب وقت.



♈✳المحكمة تسقط التهم الموجهة لاعضاء المؤتمر السوداني في بورتسودان.

أسقطت محكمة جنايات بورتسودان أمس الثلاثاء الاتهام الموجه إلى عضوي حزب المؤتمر السوداني بولاية البحر الأحمر..

♈✳السودان يعول على تأثير بريطانيا لمعالجة ديونه الخارجية.

♈جوبا ترفض نشر قوات الحماية الإقليمية بشكل مفاجئ.

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الخرطوم توقع اتفاق تعاون أمني مع أنقرة.

وقعت وزارة الداخلية السودانية اتفاقا أمنيا مع نظيرتها وزارة الداخلية التركية، بهدف التعاون والتنسيق المشترك في كافة المسائل الامنية بين البلدين.

♈✳حريق بمخيم يتسبب في إصابة نازحين بجنوب دارفور.

أصيب ثلاثة نازحين بجروح خطيرة، كما نفقت العشرات من المواشي، جراء حريق هائل شب بمعسكر “صافية أم قد” للنازحين التابع لمحلية “السلام” بولاية جنوب دارفور .

♈جهات تدخل مواداً مشعة عبر (هبات) تتلقاها من الخارج.



إتهمت نائبة بالبرلمان، جهات- لم تسمها- بإدخال مواد مشعة عبر (هبات) تتلقاها من الخارج، في وقت اجاز البرلمان قانون الرقابة النووية والإشعاعية لسنة 2017م

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♈تظاهرات في نيويورك تضامنا مع ضحايا نرتتي والجنينة.

تظاهر ناشطون أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك تضامنا مع ضحايا الهجمات التي استهدفت مدنيين في نيرتتي والجنينة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وقال الأمين العام لرابطة أبناء دارفور في نيويورك معتصم أحمد صالح ان المتظاهرين طالبوا مجلس الامن بالتنديد بتلك الاحداث وتشكيل لجنة تحقيق دولية:

♈دبلوماسي يتحرش بامراة تبلغ من العمر (38)سنة ..في مترو انفاق مانهاتن.

قال المصادر في الشرطة وقفا للصحيفة (نيو يورك بوست) عن اللقاء القبض علي دبلوماسي اتهم بالتحرش بالمراة. تحرش بها.. احتكاك من الخلف. عندما كان القطار يغادر غراند سنترال. وتم اسقاط التهم لا متلاكه الحصانة الدبلوماسية. بعد ان اقتيد الي مركز للشرطة.

♈مقتل شخصين واصابة سبعة في اطلاق نار بقريضة.

فر اطلاق نار على متنقلين بين محليتي قريضة وتلس في ولاية جنوب دارفور . عن مقتل شخصين واصابة سبعة آخرين بجراح وصفت جراح احدهم بالخطرة. في كمين نصبه مسلحون مجهولون مساء الاثنين لاناس في قريضة . قبل ان يستولي المسلحون على نقود ومقتنيات الضحايا .

♈✳الرئيس سلفا كير يتهم أشخاص لم يسمهم بالسعي لتدمير جنوب السودان.

واوضح سلفاكير في كلمة القاها خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بالقاهرة أن هناك من يعملون على إعاقة عملية السلام في جنوب السودان.

وقال كير “أود أن أخبركم بأن هنالك أشخاص يدمروننا و هم الذين يمنعون تنفيذ إتفاقية السلام”.

♈مطالبة بفتح تحقيق عاجل في صفقة لحوم سودانية.

طالبت الدكتورة شيرين زكي، المسئولة البيطرية بمديرية الطب البيطري بالجيزة، جمهورية مصر ، بفتح تحقيق عاجل في صفقة اللحوم السودانية التي أبرمها الدكتور خالد حنفي، وزير التموين المقال.

وقالت “شيرين”، في لقائها مع برنامج “العاشرة مساء” المذاع على قناة “دريم”، إن وزير التموين السابق عقد صفقة مع السلطات السودانية على توريد 800 ألف رأس ماشية على مدى 3 سنوات، مشددة: “السودان ضحك على الحكومة المصرية في صفقة اللحوم واتختمنا على قفانا”.

وتابعت: “الحكومة اضطرت إلى سداد 80% من قيمة الصفقة لتثبيت سعر اللحوم عند 50 جنيهًا للكيلو قبل تعويم الجنيه؛ ولكن السلطات السودانية ترفض إرسال الدفعة الثانية بعد رفع أسعار الدولار”، متسائلة: ” أين بنود الاتفاقية.



♈❇اطلقت جهاز الامن سراح قيادات الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني وهم

صديق يوسف

طارق عبد المجيد

منذر ابو المعالي

طارق عبدالمجيد

وهناك أنباء تؤكد بإطلاق سراح أحمد

الضي بشارة ..ايضا

♈❇انعقاد الاجتماع الاول للمجلس القيادي لتحالف قوى التغيير السودانية. فى دورته السادسة.. بالخرطوم ..



1/تم توزيع مهام المجلس القيادي الجديد

2/. تم بحث الخطة للدورة الجديدة. ومن ثم الشروع فى تنفيذها

3/. قدم ممثل، مبادرة وحدة المعارضة. السودانية. تنويرا عن المخاطبات، التى تمت بين تحالف قوى الإجماع الوطني وتحالف .

♈❇نشطاء يطلقون مبادرة

التضامن مع لاجئي دورو.



1/ نرجو من حكومة جمهورية السودان القيام بدورها تجاه مواطنيها اللاجئين في دولة جنوب السودان وفق الاعراف الدبلوماسية

2/ دعو حكومة جنوب السودان القيام بواجباتها بضرورة حماية اللاجئين وفق المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

3/ نطالب الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بضرورة فتح تحقيق دولي عاجل حول مجزرة معسكر دورو بدولة جنوب السودان.

4/ نطالب الامم المتحدة بالاسراع في توفير الايواء والحماية وايصال المساعدات الانسانية العاجلة للاجئي معسكر دورو الذين يواجهون ظروف انسانية بالغة التعقيد جراء الاعتداء الغاشم على المدنيين العزل والابرياء.

♈مليشيات النظام وطلاب المؤتمر الوطني يعتدون علي مؤتمر الصحفي لطلاب جامعة الخرطوم كلية التربية..

هجوم علي طلاب جامعة الخرطوم كلية التربية من قبل مليشيات جهاز الامن علي متن سيارات رباعية الدفع وطلاب المؤتمر الوطني مدججيين بالسيخ والسلاح والملتوف ..أثناء مؤتمر صحفي لطلاب جامعة الخرطوم بخصوص الاعتصام..واعتقل عشرات من الطلاب وإصابة

اخرين بحروح…وقد بث النشطاء لقطات علي الفيس بوك وتويتر لحظة هجوم …

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1195060763908043&id=240502886030507.



♈محكمة امدرمان شمال تحكم علي طلاب جامعة الخرطوم كلية التربية

بالجلد عشرين جلدة علي الطلاب الاتية اسمائهم .

1/ حبيب محمد حسن

2/محمد صالح خيار

3/ بلال فضيل حمدو

4/ حيدر محمد عيسي

5/ محمد عبد الرحيم

6/ عمران ابكر

7/ نصر الدين

فيما تم تاجيل محكمة الطالب / محمد نور محمد موسي الي وقت لاحق..

5/ التعويض المجزي لاسر ضحايا معسكر دور.

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