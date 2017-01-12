صدى الحرية – صوت العدالة – العدد ٣٢ – ١٢ يناير ٢٠١٧

*صدي الحرية*

*صوت العداله*



*العدد*32

12يناير 2017



❇✅ رؤية حركة العدل والمساواة السودانية لحل مشكلة السودان في

دارفور



http://www.sudanjem.org/sudan-alt/arabic/books/Tripoli%20Libya.htm

❇♈رجال دين مسيحي في السودان يشكون من مضايقات جماعات متشددة.

شكا رجال دين مسيحي لوزارة الارشاد والاوقاف السودانية، من قيام جماعات متشددة، بوضع ملصقات على جدران كنائسهم الخارجية، تطالب المسلمين بمقاطعة احتفالات المسيحين بأعياد الميلاد.

♈✳أزمة في توفير القمح وفجوة بالدقيق فى الخرطوم.

كشف رئيس الغرفة الغذائية باتحاد الغرف الصناعية، عبد الرحمن عباس، عن وجود ازمة وصفها بالحادة في توفير القمح، قدرها بـ (30%-40%)، ودعا المسؤولين للتحوط للمشكلة وتغطية الفجوة.

وعزا عباس الأزمة لعدم توفر النقد الاجنبي، وطالب بإعطاء استيراد القمح الأولوية القصوى في الدعم باعتباره سلعة حساسة واستراتيجية، وتساءل (هل للدولة بدائل للقمح؟)، ودعا لتغيير النمط الاستهلاكي واتخاذ بدائل مثل (الكسرة والدخن والارز..

♈✳المدعي العام يرفض ضم ملفات التحقيق السابقة لشهداء بورتسودان وأولياء الدم يحتجون.

♈✳لجنة الأطباء: (80%) من مقدمي الخدمة نواب اختصاصيين وتوقفهم سيصيب المستشفيات بالشلل .

♈✳البرلمان يقر قانون قوات الدعم السريع في (السمات العامة) بالأغلبية .

أقر البرلمان بالأغلبية، مشروع قانون الدعم السريع في مرحلة السمات العامة، وسط معارضة محدودة، وانتقادات طالت تلك القوات، وتخوّفٌ من وقوع صدام بينها والمدنيين حال الطوارئ كفض الشغب الداخلي، بينما اعتبر نواب الخطوة بمثابة تأسيس جيش ثانٍ في البلاد موازٍ للقوات المسلحة، ورأوا انها لا تتناسب مع مرحلة الوفاق الوطني، واعترض آخرون على عمل قوات الدعم السريع تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية)، وطالبوا بإلحاقها بوزير الدفاع مباشرة.

♈أ✳كدت مصادر لصحيفة (صوت الأمة) المصرية بان ارهابيين مصريين هاربين بالسودان تحولوا الى اثرياء بدعم من جهاز الأمن السودانى ..

♈✳بعد ان اشكي من الالم في صدر..اابشير بجري عملية قسطرة في القلب في رويال كير وسط تكتم اعلامي.

♈أ✳كدت مصادر لصحيفة (صوت الأمة) المصرية بان ارهابيين مصريين هاربين بالسودان تحولوا الى اثرياء بدعم من جهاز الأمن السودانى .

♈✳النظام يبيع اخصب اراضي السودان الصينين.



♈❇الشعبى يقرر بالأغلبية المشاركة فى كافة مستويات حكومة الوفاق الوطنى..

السنوسى.. يقول..

المشاركة لضرورة متطلبات المرحلة..

♈✳أحمد بلال الناطق باسم حكومة النظام : مرتبي لا يتجاوز الـ 600 دولار ورئيس الجمهورية لا يتعدى مرتبه 1200 دولار،،الناس استكثروا علينا (الكامري).

♈✳عائلات في العاصمة تسلم اطفالها لدار المايقوما نتيجة للفقر..

♈✳باقان: لست نادماً على نضالي من أجل تقرير مصير شعب جنوب السودان.

قال الامين العام للحركة الشعبية، وزعيم المعارضة السلمية بجمهورية جنوب السودان باقان اموم، إنه لا يشعر بالندم تجاه نضاله والحملات التي قدمها لشجيع قيام الاستفتاء في مواعيده حسب اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) في 9 يناير 2011م، ورأى ان الانفصال يعتبر أنجازاً تمثل في تحقيق الحلم الجنوبي والانعتاق مما وصفه بالظلم، ولفت الى ان التصويت من اجل تقرير المصير كان بأغلبية ساحقة بمحض ارادة شعب جمهورية جنوب السودان.



♈✳حركة تحرير السودان للعدالة تدين مجزرة قريضة و تستنكر تواصل المجازر في دارفور.

صدي الحرية *مقالات*

♈✳صلاح شعيب: حميدتي، وعصمت..من ينتصر على .

https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1

♈✳النيل وحدة مائية يتطلب تكاملاً تنموياً .بقلم :الإمام الصادق المهدي

http://sudanview.com/2017/01/12/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%88%d9%8a%d8%a7/

♈✳مني مناوي: جبل عامر و الاجانب – قد شهد شاهد من اهله عندما يلد الفكي ذنوبه ينقلب السحر علي الساحر. http://sudanview.com/2017/01/11/%d8%ac%d8%a8%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d9%82%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%87%d9%84%d9%87-%d8%a8/

♈✳أعزة عند اهلهم شحادين عند كاشا!!. بقلم : حيدر احمد خيرالله.

http://sudanview.com/2017/01/12/%d8%a3%d8%b9%d8%b2%d8%a9-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%87%d9%84%d9%87%d9%85-%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d9%83%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d8%a8%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%ad%d9%8a/.

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