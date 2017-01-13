صدى الحرية – صوت العدالة – العدد ٣٣ – ١٣ يناير ٢٠١٧

*صدي الحرية*

*صوت العداله*



*العدد*33

الجمعه .

13يناير 2017

✅✳حركة العدل والمساواة السودانية

شعارنا: (عدل- ومساواة- وحدة وإخاء)

ملامح دستور السودان المنشود

Principles of Desired Constitution for Sudan



http://www.sudanjem.org/sudan-alt/arabic/jemintern/

Muntada/muntada.htm

✳✅تصريح صحفى ….امانة الشؤون السياسية

حول نهب ثروات دارفور بواسطة النظام السوداني

بالاشارة الي التصريحات الصادرة عن وزير داخلية النظام السوداني المدعو عصمت عبدالرحمن تصريحات من داخل البرلمان والتي يقر فيها بوجود أكثر من 3 آلاف مقاتل أجنبي في منجم جبل عامر ومسلحين بأسلحة ثقيلة وحديثة نود الاشارة الي التالي

1-هذا التصريح يمثل إقرار بقيام النظام السوداني باستجلاب وإيواء مجموعات سكانية أجنبية وتوطينها في دارفور ضمن خطة تغيير الخارطة الديموغرافية في الإقليم المخطط الامر الذي ظللنا في حركة العدل والمساواة نندد به ونفضحه في كل المحافل على امتداد عقد ونصف من الزمان.

2-المدعو عصمت عبدالرحمن جنرال حرب ، تولى رئاسة هيئة الأركان لمدة طويلة كما عمل في القيادة الغربية بالفاشر في أوج أحداث ازمة دارفور ومتهم بواسطة محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم في دارفور.

3-تكذيب ورفض قائد مليشيات الدعم السريع لتصريحات وزير داخلية نظامه يعكس صراع مراكز إتخاذ القرار مما يؤكد فشل نظام الانقاذ في حكم .

✅❇امين شؤون الرئاسة /الأستاذ سليمان صندل …قال قانون قوات دعم السريع كالذر الرماد علي العيون.

قال امين شؤون الرئاسة بأن إجازة القانون من البرلمان تعني تبعية للرئاسة (أي القائد الاعلي) وسيطرة طه عثمان هناك فرق بين أمره القائد العام والقائد الأعلي.. ان مشروع القانون يعزز الوضع الخاطيء لقوات الدعم السريع.

♈ واشنطن تتراجع: تأجيل أمر رفع العقوبات 180 يوما لتشجيع السودان على اتخاذ مزيد من الخطوات بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

♈✳وفاة خمسة عشر شخصا جراء مرض غامض بمناطق جبل مرة.

توفي اكثر من خمسة عشر شخصا خلال اسبوع جراء ظهور حميات مجهولة انتشرت وسط النساء وكبار السن والاطفال بمناطق روكرو وقولو ونيرتتي بجبل مرة

♈❇وفد الحركة الشعبية يختتم زيارته ويلتقي عمدة العاصمة أوسلو ورئيس مجلس وزرائها.

♈✳ رئيس جديد لبعثة يوناميد بدارفور.



أعلن كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما يوم الخميس تعيين جيريمايا مامابولو من جنوب أفريقيا ممثلاً خاصاً مشتركاً بالنيابة لدارفور ورئيساً لبعثة يوناميد.

♈✳أزياء المرأة السودانية.. تحولات وهواجس من “الكلوش” إلى “البنطال.

http://alsudanalyoum.com/2017/01/11/%d8%a3%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8



♈✳القاسمي يمنح اليوم شاعراً سودانياً جائزة عربية.

يمنح حاكم الشارقة د. سلطان بن محمد القاسمي، محيي الدين الفاتح “السودان”، وإبراهيم محمد إبراهيم “الإمارات”، جائزة الشارقة التقديرية للشعر العربي، ضمن المهرجان الذي ينطلق اليوم بمشاركة كوكبة من الشعراء العرب ويستمر حتى 13 يناير الجاري

♈✳لادسوس: إعلان الحكومة وقف الصراع في دارفور لم ينه معاناة المدنيين.

أعلن وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إرفيه لادسوس، أنه على الرغم من انخفاض وتيرة الصراع في منطقة دارفور بالسودان، لا يزال المدنيون هناك يواجهون العنف المجتمعي وغيره من أشكال انعدام الأمن.

♈✳ محمد حسن أوباما المتحدث باسم حركة تحرير السودان

الدعم السريع هي مليشيا مسلحة تمارس القتل والترهيب وان قادتها لم يكونوا يوما من منتسبي القوات المسلحة ..

♈✳شح المال يؤدي إلى إغلاق ١١ مستوصف/ عيادة تابعة للأمم المتحدة في السودان ويهدد بإغلاق ٤٩ آخرين. وتتمركز هذه العيادات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق. وتعمل على خدمة حوالي مليون نسمة الفئة العظمى منهم شردتهم الحرب.

♈✳الامام الصادق المهدى : أنا مستعد للعودة في السادس والعشرين من يناير الجاري.

http://sudanview.com/2017/01/12/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%af%d9%89-%d8%a3%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9/

♈✳اغتيال قائد القوات الثلاثية المشتركة بين السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى

♈✳الامن السودانى يمنع الاستاذ أمين مكى مدنى من السفر لغرض العلاج.



قام جهاز الأمن بمطار الخرطوم مساء الخميس بمنع الأستاذ أمين مكي مدني المحامي و الناشط في حقوق الانسان من السفر الى القاهره لغرض العلاج .

مقالات.

♈✳الوحْشِيّة في تَصْفيّة المَناضِل المَهنْدِس: دَاؤود يَحْي بُولاد

مَاذا تعْرفُون عن المَناضِل الفذ؟

حماد وادى سند الكرتى

http://www.sadaalahdas.com/news.php?action=show&id=8649

♈✳ ترامب جوكر البشير ؟

كيف حرق ترامب جوكر البشير ؟

ثروت قاسم1- بقع سوداء في عام 2016 ؟

.http://www.sadaalahdas.com/news.php?action=show&id=8644



♈✳تحرش وإحتكاك

الفاتح جبرافي.

http:/www.sadaalahdas.com/news.php?action=show&id=8660



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