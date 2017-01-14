صدى الحرية – صوت العدالة – العدد ٣٤ – ١٤ يناير ٢٠١٧

*صدي الحرية*

*صوت الحرية*

*صوت العداله*





*العدد*34

14يناير 2017



✅✳قال جبريل بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية.حول تخفيف العقوبات الاميركية عن السودان.

ان توقيته غير مناسب فيما تواصل الحكومة عمليات القتل والقصف بحق المدنيين في مناطق الصراع. .وقال ان الحركة.. ترحّب بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان أو تجميدها، لأن الحركة، من حيث المبدأ، ضد أي عقوبات لا تستهدف المجرم مباشرة، و إنما يكون المتضرر الأكبر منها المواطن في معاشه، و في تحصيله العلمي و التقني، و في تسهيل حركته خارج بلاده، و في نشاطه التجاري. و حيث إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لم يتأثر بها المجرمون من الحكام إلا بقدر ضئيل، و لم تحول دون فسادهم، بل تضرر منها المواطنون عامة، فترى الحركة أن رفعها يعود بالنفع على المواطن و بالتالي وجب الترحيب.

كان الأمل أن يرتبط رفع العقوبات بتحقيق تقدّم فعلي ملحوظ، وفق معايير محددة، في جبهات السلام، و الحريات، و حقوق الإنسان، و وصول الإغاثة للمتضررين و المحتاجين، و التحوّل الديموقراطي و الحكم الرشيد، و الإقلاع عن دعم الإرهاب؛ و هي الأسباب التي أسست عليها الإدارات الأمريكية فرض العقوبات في المقام الأول.

✳✅حركة العدل والمساواة ترحب بتعيين رئيس جديد لليوناميد..

♈✅جهاز الأمن يمنع رئيس حزب المؤتمر السوداني ورئيس حزب التحالف الوطني من السفر الي باريس لحضور اجتماعات قوى نداء السودان ..

✅♈23إجتماع سري مع الأميركيين أدت إلى رفع قسم من العقوبات الاقتصادية

♈✳أريك ريفر : إدارة أوباما قدم “صفقة مع الشيطان.



♈✳تحالف قوي الاجتماع الوطني .تعتذر عن حضور اجتماعات باريس..

اصدر تحالف قوي الاجماع الوطني بيانا وضح فيها موقفها من الدعوه مركز الحوار الانساني للمشاركة في اجتماع لقوي المعارضة بالعاصمة الفرنسية باريس في الفترة من (15الي 20)من الشهر الحالي.. جاء في البيان بان الاجندة المطروحة غير واضحة ‘وضيق الوقت. مع التاكيد المبدئ في التواصل مع كافة الاطراف المعارضة في الداخل والخارج.. والسعي لايجاد مخرج لازمات عبر ووحدة المقاومة وصولا للعيصان المدني من خلال الحراك الجماهيري. وتدعو الي ضروروة التنسيق بين كافة الاطراف. والقوي الوطنية والتنظيمات الشبابية والطلابية والنقابات ومجتمع مدني. للوصول الي بناء مركز موحد..

♈✳عصام البشير يستضيف ارهابى مصرى تكفيرى.

كشفت صحيفة (الاسبوع) المصرية بان مجمع الفقه الاسلامى – المؤسسة السودانية الحكومية لاصدار الفتاوى الدينية ويقودها عصام أحمد البشير ، عضو المؤتمر الوطنى وإمام مسجد آل البشير – استقبل رسميا الارهابى المصرى التكفيرى / محمد شاكر الشريف ، بالخرطوم . وأوضحت الصحيفة ان التكفيرى الارهابى تحدث فى ندوة بالخرطوم بحضور حسبو محمد عبد الرحمن نائب عمر البشير ، مما يؤكد الطابع الرسمى لاستقباله.



♈✳جوبا تنفي عقد اجتماع مع مشار في الدوحة الشهر المقبل.

نفت دولة جنوب السودان ما تردد عن عقد اجتماع بين الحكومة والمعارضة في الدوحة الشهر المقبل لإعادة النظر في اتفاق السلام. قال وزير الاعلام بدولة جنوب السودان مايكل مكوي ان عملية السلام في دولة الجنوب تسير على قدم وساق وليست بحاجة لاجتماع او اعادة النظر فيها.

♈✳رفض لاجئون دارفور بشدة القرار الاميركي بتخفيف العقوبات و طالب بمزيد من العقوبات والضغط ليعم السلام جميع انحاء السودان

♈✳قال لا دسوس .لاتزال الحلول الشاملة طويلة الأجل ضرورية لتهيئة

الظروف اللازمة لعودة أو إعادة توطين 2.6 مليون شخص لا يزالون في حالة نزوح في المنطقة”.

وأكد على ضرورة “حسم الأسباب الكامنة وراء الصراع المجتمعي المتعلقة بالحصول على الأراضي والمياه وغيرها من المصادر الطبيعية في الإقليم”.

♈✳الشرطة تخلي داخلية طلاب بجامعة الفاشر بالقوة الجبرية.

♈✳مقتل وإصابة نازحين في اطلاق نار من مجهولين بجنوب دارفور

♈✳ انطلق يوم الجمعة تمرين بحري مشترك بين القوات البحرية في السعودية والسودان وتنفذ المناورات تحت اسم “الفلك 2″، في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي للمملكة.



♈✳متهمو مركز (تراكس) ينفون رفع أي تقارير عن حقوق الإنسان بالسودان.



ويواجه الناشطون المتهمون في القضية اتهامات من جهاز الأمن السوداني، بالتآمر الجنائي وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتجسس والإرهاب، وهي اتهامات تصل عقوبتها لحد الإعدام.

ويحتجز ثلاثة متهمين في سجن الهدى بأمدرمان شمالي الخرطوم، وهم مدير المركز خلف الله العفيف، المدرب مدحت حمدان، ومدير منظمة الزرقاء للتنمية الريفية مصطفى آدم، الذي صادف وجوده في مركز (تراكس) أثناء حملة المداهمة الأمنية في فبراير.

♈✳هؤلاء لن يحضروا حفل تنصيب ترامب.

لن يحضر النائب جون لويس، أحد رموز الحركة الأميركية لحقوق المدنية، حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لاعتباره أنه غير شرعي بعد أن كان الأخير قد أدلى بتصريحات ضد الأقليات خلال حملته الانتخابية.

وأعلن سبعة ديمقراطيين آخرين في مجلس النواب أنهم لن يحضروا حفل التنصيب في 20 كانون الثاني/يناير في مبنى الكابيتول، وقال كثير منهم إنهم يريدون بذلك التعبير عن موقفهم الاحتجاجي إزاء الرئيس المقبل.



✅♈مقالات

القتل الرحيم فى السودان !!. بقلم : زهير السرج.

♈✳المتحرشون الكذبة…!. بقلم : عثمان شبونة.

http://sudanview.com/2017/01/14/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d8%b4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b0%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%a9/

♈✳طوابير ومواسير دورة كاشا المدرسية !!. بقلم :حيدر أحمد خيرالله.



لمزيد من الاخبار تابعونا زورو.

. موقع الحركة

http://www.sudanjem.com.

http://www.sudanjem.org

موقع سودان فيو. http://www.sudanview.com

موقع الحركة علي يوتيوب.

http://m.youtube.com/user/jemeurope



تويتر.. https://twitter.com/Jemsudan/status/608902385767976960?s=01.

2⃣قناة الحركة علي التيليجرام

. http://telegram.me/sudanjem

الصفحة الاعلامية للحركة علي فيس بوك. https://m.facebook.com/AlsfhtAlalamytLhrktAldlWalmsawatAlswdanyt?hc_location=timeline



صفحة القوي السودانية للتغير علي فيس بوك .

http://m.facebook.com/Sudanjem.org/..

❇لتحميل برامج السياسي واحوال الحركة http://www.sudanjem.org/jem-3/