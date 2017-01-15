صدى الحرية – صوت العدالة – العدد ٣٥ – ١٥ يناير ٢٠١٧





*صوت الحرية*

*صوت العداله*



*العدد*35

15يناير 2017

✅❇ امانة الشؤون السياسية تدين حظر معارضة الداخل من السفر

نرفض مصادرة نظام المؤتمر الوطني للحريات وندين منع عدد من قيادات العمل السياسي المعارض من حزب الامة القومي وأحزاب نداء السودان بالداخل من السفر للمشاركة في اجتماع قوي نداء السودان المنعقد في باريس في الفترة من ١٦ الي ٢٠يناير الجاري ومصادرة جوازات سفرهم دون إبداء أسباب بواسطة أجهزة أمن النظام السوداني ، بالاضافة الي حظر الدكتور أمين مكي مدني من السفر الي القاهرة لأغراض علاجية.

ندين هذا السلوك ونصف ما تم بالاعتداء السافر علي حرية السفر والتنقل والتعسف في استعمال السلطة وانتهاك صريح لحقوق الانسان والحريات الاساسية ونطالب بوقف هذه الممارسات والاطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين بسجون النظام وأسري الحرب ووقف الاستدعاءات العبثية للنشطاء .

♈✅جهاز الأمن بالمطار يصادرة جوازات وفد حزب الامة القومي المتوجه لاجتماع المجلس القيادي لقوى نداء السودان بباريس بعد ان منعهم من السفر دون ابداء أية أسباب.

الوفد مكون من:

ا. محمد عبد الله الدومة؛ نائب الرئيس

د. مريم المنصورة الصادق المهدي نائبة الرئيس

ا. سارة نقد الله الأمينة العامة

♈✅ مجموعة محاميات بلا حدود

نعلن كامل تضامننا مع الاستاذة تسنيم احمد طه المعتقلة من قبل جهاز الامن من تاريخ 26 ديسمبر 2016 وندعو كل الجهات العدلية المختصة بالبلاد وكافة المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية .بتقديم مذكرة لأجل إطلاق سراح . ونرجو من جميع المحاميات المشاركة في تقديم تلك المذكرة والحضور في الزمان والمكان المحددين بالزي الرسمي للمحاماة الروب “وذلك في يوم الاثنين الموافق 16 يناير 2017 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا امام مباني جهاز الامن بالخرطوم .

♈✳القبض علي امام مسجد بتهمة الاعتداء الجنسي علي الطفل.

القت الشرطة القبض علي امام مسجد ستيني بمنطقة الثورة بالشنقيطي‘وذلك علي خلفية بلاغ جنائ بالاعتداء جنسيا علي ابن جارة الذي لم يتجاوز ثلاثة سنوات.

♈✅جبيت .وفاة ما لا يقل عن أربعة أشخاص الكوليرا.

ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪﺭ ﻃﺒﻲ ﻋﻦ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺻﺎﺑﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﻤﺮﺽ ‏ ﺍﻟﻜﻮﻟﻴﺮﺍ ‏

ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺮﺭ ﻓﻴﻪ ﺟﻬﺎﺕ

ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﺣﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ “ ﺗﺴﻤﻢ ﻋﺎﺩﻱ .”

ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﻤﺮﺽ ‏ ﺍﻟﻜﻮﻟﻴﺮﺍ ‏ ﻓﻲ

ﻇﻞ ﺗﻐﺎﺿﻲ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ .

♈✳❇دكتورة لبابه فضل..

0⃣العمل اﻻجتماعي،، العمل الثقافي،، العمل اﻻداري،،لﻻحزاب السياسية ضعيف جدا،، ورؤية اﻻحزاب الكلية،، ونماذجها العملية ضئيلة جدا،، وفعالياتها تخلو من اﻻبتكار اﻻبداع ،،، جددوا عقول احزابكم جميعا،،، وﻻ تركنوا الى رزق اليوم باليوم، ، في السياسة

0⃣رسالة للمؤتمر الشعبي،،، قرار المشاركة،،يحتم عليكم المتابعة والمراقبة الدقيقة،، لتنفيذ اجراءت تمرير توصيات الحوار،، وﻻ يكفي مجرد ايداعها للبرلمان،، ﻻن كلمة (بعد)،، واضحة وفرصة الضغط على. تيار الرفض ضعيفة في حالة المشاركة بدون اجراءات تمرير الحريات.

0⃣رسالة للمؤتمر الوطني، ،،على العضوية ان تحل الحزب، وتكون حزب جديد، تملكون المال والشركات، فضوا شراكتكم مع الحكومة، وكفاية، آن اﻻوان لتمارسوا العمل الحزبي الصحيح بﻻ موارد الدولة،، المرحلة القادمة ﻻ ترحم ،، والدنيا ما دوامة،،..



♈✳اختطاف مدير مستشفى خاص(ابوعبيدة) على يد مسلحين في نيالا.

ويعتبر ابو عبيدة أحد المستثمرين المهمين في المجال الطبي بالولاية حيث يمتلك اكبر مستشفي تخصصي بالاضافة الي مجموعة من الصيدليات

♈✳نشطاع فيسبوك يطلقون مبادة لنبذ العنصرية ..



في بارده تستحق الاشادة والثناء اطلق مجموعه من نشطاء الفيسبوك مبادره لبنذ العنصرية في الخطابنا وسلوكنا الحياتية.. ميثاق شرف انساني.

نحن الموقعون على هذه الوثيقة من نشطاء هذه المساحة شارع الفيسبوك قد تعاهدنا على ان نعمل معا من اجل تنظيف بيئتنا الافتراضية هذه من ملوثات خطاب العنصرية وان نتعامل مع بعضنا البعض على قاعدة الانسانية التي تجمعنا جميعا بمختلف ايديلوجياتنا وثقافتنا وسحنااتنا. بعيدا عن خطابات التعنصر والتمييز السالبة ميثاق شرف نلتزم به جميعا ونتوقف عن اي كتابات سالبة ومن يرفض هذا الميثاق نعزله من بيننا ..

♈✳المؤتمر الشعبى يوفد مبعوثاً خاصاً لألمانيا لعودة “علي الحاج.

♈✳طالب خطيب مسجد الأنصار بودنابوي بإقامة دولة العدل في البلاد، موضحاً أن الدولة العادلة يؤيدها الله بالنصر حتى ولو كانت كافرة، وذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يستمع إلى من يقومونه و يطالب بالنصح ولا يرسل من يعارضه إلى بيوت الأشباح.

ومن جانبهم دعا طلاب حزب الأمة القومي بالجامعات بإطلاق سراح الطلاب المعتقلين في مخاطبة جماهيرية نظموها بمسجد السيد عبدالرحمن بودنابوي .

♈✳محادثات غامبيا تفشل في إقناع جامع بالتخلي عن السلطة.

دعا إبراهيم بوبكر كيتا رئيس مالي يحيى جامع رئيس غامبيا لترك منصبه وتجنب حمام دم في البلاد.

وكان كيتا يتحدث في ختام قمة إفريقية فرنسية في العاصمة المالية باماكو، والتي هيمنت عليها الأزمة السياسية في غامبيا.

وقد حضر أداما بارو، الذي فاز على جامع في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، القمة بوصفه رئيس غامبيا.

♈✳واتساب يحتوي على ثغرة قد تكشف الرسائل لطرف ثالث.



من الممكن أن تتعرض رسائل واتساب للتجسس من طرف ثالث نتيجة لثغرة في تصميم التطبيق

من الممكن أن تتعرض بعض الرسائل التي ترسلها عبر واتساب للاختراق والقراءة من قبل طرف ثالث نتيجة لثغرة في التطبيق.

وترجع تلك الثغرة إلى أخطاء في طريقة كتابة الشفرات الخاصة بخدمة الرسائل المرسلة.

واكتشف خبير الأمن الإليكتروني توماس بويلتر إمكانية التجسس على الرسائل المرسلة عبر واتساب حال إعادة إصدار رموز التشفير.

وأخطر بويلتر شركة فيسبوك، مالكة التطبيق، بهذا العيب في إبريل / نيسان 2016، لكن ردها أشار إلى أنها لا تعمل على سد الثغرة في تطبيق الرسائل في الوقت الحالي، وهو ما كان متوقعا من الشركة.

وقال مناصرون لقضايا الخصوصية لصحيفة الغارديان البريطانية إن هذه الثغرة تمثل “تهديدا خطيرا” لحرية التعبير لإمكانية استخدامها من قبل الحكومات ومؤسسات إنفاذ القانون للتجسس على المستخدمين الذين يعتقدون أنهم يتواصلون في أمان بعيدا عن الاختراقات.

♈✳معتقل سابق يكشف بعض الأسرار.. تعرف على جانب من قسوة صلاح قوش.



♈✳الطريق من العصيان المدني الى الانتفاضة المحمية.د.حيدر ابراهيم.

♈✳توقعات بحدوث مفاصلة ثانية يقودها شباب المؤتمر الشعبي.