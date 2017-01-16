صدى الحرية – صوت العدالة – العدد ٣٦ – ١٦ يناير ٢٠١٧

*صوت الحرية*

*صوت العداله*

*العدد*36

الاثنين

16 يناير 2017

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♈ اليوم في باريس اجتماعات مجلس قوي نداء مع المبعوثين الدولين وسوف يستمر الاجتماعات الي يوم 20/1/2017

♈الجبهة الوطنية العريضة.. تصدر بيان حول قضايا البيئه ومتضرري التعدين في جنوب كردفان…

حي فيها نضالات الناشطين في مجال البئيه وبما يقومون بالدفاع عن حمايه البيئه والارض وانسانها. وتدين الجبهة الاعتقال التي تمت لابناء جنوب كردفان. ومنهم المهندش. ابراهيم احمد الامام. واثنين اخرين في محلية الدلنج. وتعرب عن وقفتها مع كل المنظمات وابناء الوطن لاجل ايقاف استخدام مادة السيانيد والزئبق… لاجل بيئه معافي وحمايه حقوق الانسان والبيئه.

♈لجنة الاطباء المركزية تحذر من انتشار وباء الكوليرا في السودان..

حذرت لجنه الاطباء المركزية من انتشار وباء الكولير في السودان .نسبة لتجاهل وزراة الصحة لحالات الاسهالات المائيه بناء علي الاخبار التي تواترت والهلع الذي اصاب المواطنين من جراء الاصابه بالاسهال المائ الحاد.. ووفقا للتقارير الواردة في جبيت حيث ارتفع حالات الوفاء الي (9)…

♈اطلاح سراح ابوعبيدة رئيس نادي حي الوداي…نيالا..

♈تحالق قوي التغيير السودانية تطرح مشروع سياسي لوحدة المعارضة السودانية وتكمل البناء الهيكلي للتحالف.. وتقدم دعوات للقوي السياسية السودانية .

♈مازل خمسة من قيادات تجمع روابط طلاب دارفور معتقلين لدي الحهاز.. وهم منير… شرف الدين.. احمد.. وعمدة. بوش.

♈نظم اليوم وعند الساعة الواحدة ظهرا مجموعة محاميات بلا حدود وقفه امام رئاسه جهاز الامن والمخابرات. في منظر مهيب وبالزي الرسمي للمحاماة والثوب الابيض وسلموا مذكره تطالب بالاطلاق سراح تسنيم..

♈✅ مع تسعه من قيادات قوي نداء السودان من السفر لحضور اجتماعات في باريس..

منع جهاز الأمن السوداني تسعة من قيادات المجلس العشرين لنداء السودان من السفر الي فرنسا لحضور اجتماعات المجلس .ويعتبر قرار منعهم من السفر انتهاك صارخ لكل الحقوق الأساسية ويعبر ان ازمه سياسية فى الوطن ولجوء للحلول الأمنية .يكشف عن ان النظام مازل في المربع الأول .ويؤكد عدم جديه النظام في الحوار الشامل

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♈محمد سراج القيادي بالحركة 27نوفمبر ..قال وقال (شباب نحنا مادايرين رفع الحظر نحنا دايرين وطن خالي من الموتمر الوطني اول بعدين أمريكا لوماشايفه حالنا خلوها تختانا.

♈✳ قال القيادي بتحالف “نداء السودان” رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، إن منعه وآخرين من السفر إلى باريس للمشاركة في اجتماعات قوى (نداء السودان)، يؤكد اصرار النظام على نهج الاستبداد وضيقه بالرأي الآخر كما عكس استمرار أزمة الحقوق.

♈السودان يصدر 12 ألف طن من البنزين شهرياً لإثيوبيا.

♈ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ … ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺨﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺪﺍﺋمه.

{https://m.youtube.com/watch?v=ZFdOkuArsCc}

♈‏د.حاتم علي ما زال رهن الاعتقال من قبل النظام منذ ١٥/١٢/٢٠١٦، و لم توجهة له اي تهم حتى اللحظة..

♈✳التحالف العربي من أجل السودان يدعو المنظمات والأحزاب باللجوء للقضاء لرفع الحظر عن السفر.

ادان التحالف العربي من أجل السودان قرار السلطات السودانية بمنع ناشطة حقوقية وعدد من قيادات أحزاب قوى المعارضة، من السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحضور اجتماعات المجلس العشريني لقوى “نداء السودان”، وصادرت وثائقهم الخاصة، دون إتهامات واضحة أو إبداء أي أسباب

♈هاتف آيفون تسبب بسقوط الطائرة المصرية.

نشرت و سائل إعلام فرنسية عن انتقال المحققين الفرنسيين لفرضية جديدة مفاجئة، فيما يتعلق بسبب تحطم طائرة “مصر للطيران” فوق البحر المتوسط، وهي في طريقها من العاصمة باريس إلى القاهرة العام الماضي.

وكانت رحلة مصر للطيران 804، قد سقطت في مياه البحر، بعدما غادرت مطار “شارل ديغول” وفي طريقها للقاهرة يوم 19 أيار 2016، وتبنت وسائل إعلام عديدة فرضيات وجود عطل فني بالطائرة أو إمكانية تحطمها بسبب عمل إرهابي، ولكن عدم تبني أي جهة لسقوط الطائرة عزز من الفرضية الأولى.

وتتركز الفرضية الجديدة التي اكتشفها المحققون، على احتمالية انفجار أو احتراق هاتف “آيفون” أو حاسب “آيباد” الخاص بأحد أفراد طاقم الطائرة المنكوبة، وهو ما أدى إلى سقوطها، وأودى بحياة 66 شخصا كانوا على متنها.

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