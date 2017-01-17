صدى الحرية – صوت العدالة – العدد ٣٧ – ١٧ يناير ٢٠١٧

*صوت الحرية*

*صوت العداله*



*العدد*==37

الثلاثاء 17يناير 2017

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♈ بدء إجتماعات المجلس الرئاسى لتحالف قوى نداء السودان بالعاصمة الفرنسية باريس رسمياً صباح اليوم الثلاثاء 17يناير وتستمر لغاية 20 من الشهر الجارى ، فقد تأجل ليوم واحد لعدم أكتمال وصول الوفود المشاركة فى الوقت المحدد ، ترأس الجلسة الافتتاحية السيد الإمام الصادق المهدى ..قدم تنويرأُ عن الوضع السياسى المخيف بعد شرعنة المليشيات القبلية ودعى السيد الامام الى ضرورة تماسك المعارضة السودانية لان الوطن تمر بوضع إستثنائى غير مسبوق .

قدم سكرتارية قوى نداء السودان تقريرها الادارى ومقترح جدول الاعمال وتشير متابعات ( صدي الحرية)أن بند هيكلة قوى نداء السودان تتصدر البنود المطروحة ، وفى ذات الإتجاه إلتقى يوم أمس أعضاء الجبهة الثورية السودانية بشقيها بالممثلين الدوليين (مجموعة الترويكا) وصفه المراقبين .



♈تسجيل أكثر من (392) حالة إصابة بالكوليرا والاسهالات المائية الحادة فى العاصمة والولايات خلال الايام الماضية ، توفى من بينهم (11) على الأقل ، وفق ما كشفت لجنة اطباء السودان المركزية .

وأوضحت لجنة الاطباء فى تقرير أمس 15 يناير ان مستشفى أحمد قاسم ببحرى استقبل أكثر من (51) طفلا مصابا بالاسهالات ، وقد اثبتت فحوصات مبدئية لعينات انها حالات كوليرا . وفى مستشفى البان جديد بشرق النيل بلغ عدد الاصابات (81) مريضاً ، وهناك أكثر من (3) وفيات . واستقبل مستشفى التميز (25) مريضاً . ويبلغ عدد الحالات السريرية بمستشفى مدنى (11) مريضاً ، وترد ما بين (6 الى 10) حالات يومياً ، ووصلت قمة الدخولات (75) حالة فى اليوم قبل اسبوعين . وفى منطقة جبيت بالبحر الاحمر بلغت أكثر من (160) حالة وسجلت (8) وفيات . اضافة الى عدد كبير من الحالات بمدينة سواكن .

♈طالبت بريطانيا،الأحد، بضرورة تنفيذ خارطة الطريق في السودان، أوضح السفير البريطاني بالخرطوم، مايكل أرون إنه من الضروري للحكومة السودانية والمعارضة و الحركات المسلحة أن تصل إلى اتفاق بخصوص تنفيذ خارطة الاتحاد الافريقي للطريق والتي وقعت عليها الحكومة والحركات المسلحة.

ودعا السفير أرون الحكومة السودانية لاقتناص الفرصة بالتركيز على الممارسات الإيجابية لإنهاء العقوبات الاميركية، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية على لسان وزير أفريقيا والشرق الأوسط توبياس الوود ترحيبها بخطوة واشنطن بتخفيف العقوبات على السودان.

♈وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ،بارك أوباما،بالغير قابل للتوضيح ،وأشارت إلي مواصلة الحكومة السودانية للإنتهاكات لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت مدير أفريقيا بالمنظمة ليسلاي ليفينو حسب وكالة (اسوتيشد برس)، إن إدارة اوباما أرسلت أسوأ رسالة يمكن إرسالها للناس في السودان وللحكومات القمعية مفادها : إذا تعاونت معنا حينها كل الجرائم حتى التي يتم إرتكابها بواسطة رئيسك سيتم تجاهلها.

♈لبدو الشرطة تنهب 58راس من الابل..

نهب المليشيات المسلحة الذين يرتدون الزي الرسمي للشرطة 58راس من الإبل وتم قتل مالكه المواطن دفع الله جدو إبراهيم يبلغ من العمر 25سنة تم الدفن في معسكر زمزم حي المهاجرية.

♈ اسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني كالتالي :

الدولار الأمريكي : 18.00جنيه

الريال السعودي : 4.73جنيه

اليورو : 19.088جنيه

الدرهم الإماراتي : 4.83جنيه

الريال القطري : 4.844 جنيه

الجنيه الإسترليني : 21.60جنيه

الجنيه المصري : 0.92جنيه

وكانت العقوبات الأمريكية أثرت بشكل كبير على احتياط السودان من النقد الأجنبي.

♈قال المتحدث باسم ملف السلام مبارك اردول في بيان صحفي بان وفد الحركة الشعبيه يلتقي بالمبعوثين الدولين في فرنسا .. إن الحركة الشعبية تؤكد مرة آخرى موقفها الإستراتيجي الراسخ في البحث عن السلام وإستعدادها لوقف فوري للحرب مع معالجة القضية الإنسانية وإستجابتها لأي دعوة لمعالجة هذه القضايا.والحركة تتطلع لاستمرار الولايات المتحدة

في جهودها إلى أمين لوقف الحرب.وأبدت الحركه مخاوفها من أن يستخدم نظام الخرطوم الرفع الجزئي الحظر الأمريكي لتحسين اقتصاد الحرب والاستمرارفي الانتهاكات .واستمرار تدفق اللاجئين

.♈اطلق النائب المستقل مبارك النور، صوت استغاثة امس من داخل قبة البرلمان، لمهجري سدي اعالي عطبرة وستيت شرق السودان، وطالب بتشكيل لجنة تقصي، تؤدي القسم أمام رئيس المجلس الوطني قبل ان تغادر لمناطق المهجرين للوقوف ميدانياً على الظلم الواقع بهم.

وكذب النور وزير الموارد المائية و الكهرباء معتز موسى حول اجابته لسؤاله عن دواعي إدخال وحدة تنفيذ السدود (30) من المهجرين الحراسات وتسليم قوارب صيد للسطات بولاية القضارف بدلاً عن المهجرين، وعدم تعويض المواطنين الذين نزعت اراضيهم لتوطين المهجرين.

♈رفضت الحكومة النرويجية بشكل قاطع الإتهامات التي أطلقها جيش جنوب السودان أن ممثليها شاركوا في مخطط لتغيير الحكومة الحالية في جنوب السودان.

وبحسب بيان نشر على موقع السفارة النرويجية بجوبا.”ترفض حكومة النرويج وبشكل قاطع الإدعاءات التي أطلقت بتاريخ 12 يناير كانون الثاني أن ممثلي النرويج مع زملائهم في مجموعة الترويكا، قد شاركوا في اجتماع عقد بنيروبي لتغيير القيادة في جنوب السودان”..