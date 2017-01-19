صدى الحرية – صوت العدالة – العدد ٣٨ – ١٨ يناير ٢٠١٧



*صوت الحرية*

*صوت العدالة*

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*العدد*38

الاربعاء…. الموافق.. 18يناير 2017م

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✅♻اكد رئيس الحركه دكتور جبريل ابراهيم في حوار احرته معه هئيه تحرير موقع و(صدي الحريه)ان الطريق لنظام الخرطوم للتطبيع علاقاتة مع المجتمع الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة لايزال طويلا ما دام السودان باق في قائمه الدول الراعية للارهاب.

اما عن موقف الحركة قال من الناحية العسكرية فالحرب سجال بيننا ومن سابع المستحيلات. وستكشف لهم الايام وسيفاجاون بحقيقة انهم اضعف عسكريا مما ينظون..

فيما يتعلق بالمحكمه الجنائيه قال المحكمه شوكة حوت في حلقوم النظام.

وقال الرئيس ان قيادة الحركة عازمه علي تفعيل كافة اماناتها ومؤسساتها خلال هذا العام وذلك بتقديم خططها المفصله واعمال مبدا الشوري..

♈♻صرح الأستاذ عيسي أبو اليل . امين ولاية جنوب دارفور .(لصدي الحرية .) عن فك الحظر الجزئي للعقوبات .نرحب بأي قرار إقليمي أو دولي من شأنه أن يخفف عبء المعيشه التي آلت إليها الحال بسبب روعنه وفشل سياسات حكومه المؤتمر الوطني وفي نفس الوقت ندعو الحكومه الامريكيه والمجتمع الدولي كافه ندعوهم نحن في جنوب دارفور إلى مراقبه سلوك الحكومه بصوره دقيقه والزامها بوقف القصف الجوي وإيصال المساعدات الانسانيه والكف عن مضايقه طلاب دارفور بصفه خاصه .. هذا القرار لن يؤثر علي الوضع الأمني والاستقرار في دارفور إذا استمرت مليشيات الجنجوبد في القتل والسلب والنهب وترويع الآمنين ..لذلك لابد من إيجاد حل لمشكله النازحين واللاجئين لأنهم عجله الإنتاج ولا إنتاج بلا أمن واستقرار ولا استقرار مع الجنجويد يجب اقتلاع النظام من جذوره وتفعيل المؤسسات الدستوريه وتفكيك المليشيات من بعد ذلك يمكن لنا في جنوب دارفور الاستفاده من مثل هذه القرارات وغيرها.

.♈♻طمأن رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي حلفائه في المعارضة بعدم إبرام أي تسوية ثنائية مع الحكومة، مؤكدا الالتزام القوي بمعالجة جذور الأزمة السودانية،.

وأفاد المهدي “سودان تربيون” عقب مؤتمر صحفي بمقر البرلمان الفرنسي بباريس، الأربعاء، أن حزب الأمة “يتصرف باعتباره ممثلا لحزب السودان بصورة قومية وليس بصورة حزبية.

وأضاف أنه طالب واشنطن بأن تشمل المسارات الخمس مسائل تتعلق بالحل السياسي ومراعاة حقوق الإنسان، موضحا أنهم أضافوا 6 مسائل في بيان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ستدخل في المراقبة، وزاد “أرى أنه إذا تم ذلك سيساعدنا في التطور الديمقراطي في السودان وخارطة الطريق

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♈♻قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 30.47% في ديسمبر الماضي مقارنة بـ 29.49% في نوفمبر، جراء استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم الحكومي قبل شهرين.

♈♻تشهد مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان أزمة شديدة في الرغيف أدت مرة اخري لتوجيه طلاب مدارس الأساس بعدم الحضور للدراسة أمس فى مدارس كادقلي. وتزامنت مع أزمة الرغيف في كادقلي أزمة اخري في البنزين أدت لتوقف المواصلات الداخلية ما ضاعف من معاناة مواطني

♈♻اقامت القوي السودانية للتغيير بجامعة نيالا اليوم الأربعاء 18-1-2017 فعالية سياسية كبري وسط حضور كثيف من جماهير الحركة الطالبية المتعطشة لقيم الحرية والعدل والمساواة.

وطالبهم المتحدثين بضرورة المطالبة بالمنبر النقابي الطلابي الذي يقدم أغراض وقضايا الطلاب من توفير وتحسين بيئة جامعية تليق بالطالب الجامعي وبئيه جامعيه معافي لتمكنهم من التحصيل الأكاديمي ويخلق له مساحة من الابداء في المجالات الثقافية والاجتماعية والاكادمية والسياسية وغيرها من الأنشطة .

وتناول المبر ماهيه الحركة والراهن السياسي… والافلات الامني في جنوب دارفور والاقليم بصفه اخص. وايضا عن مشروع الحركة واهدافها التي تسعي الحركة لتحقيها مع جموع ابناء الشعب السوداني المنتشرة في كل مكان من ارجاء هذا الوطن الحبيب حيث ان أهداف الحركة هي ذات الأهداف التي تتطلع لها الشعب السوداني في كل مكان من ارجاء الوطن من توفير سبل العيش الكريم والحياة الكريمة والقيم الإنسانية النبيلة المتمثلة في الحرية والسلام والديمقراطية والعدل والمساواة بين كافة ابناء الوطن . وأنها تسعي كذلك لاقامة دولة الكفاءة في الشأن العام والخاص للدولة .

♈♻أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان اللواء جقود مكوار مرادة جاهزية الجيش الشعبي لصد أي هجوم من قبل قوات النظام مشدداً أن الجيش الشعبي على أهبة الاستعداد معنويا ولوجستياً لمقابلة أي عدوان غاشم من القوات الحكومية ومليشياتها مضيفاً أن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتقنا. كان في احتفالية تخريج

دفعه من الوحدات الفنية..

♈♻أكد محافظ بنك السودان الأسبق د. صابر محمد الحسن، ان رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية لن يغير الاوضاع ويحل مشاكل السودان الاقتصادية، ما لم تنفذ الحكومة حزمة من الاصلاحات تتعلق بدعم الانتاج والصادرات، اضافة الى تخطي الاجراءات البروقراطية التي عطلت الاستثمارات الاجنبية وقطاع الصادرات، وترشيد الاستهلاك ودعم الصناعة والزراعة.

وأشار صابر الى أن الاقتصاد السوداني عانى وتم تجاوز الحظر بتكلفة عالية تمثلت في معاناة المواطن وتزايد العطالة، وأقر بارتكاب الدولة لعدة اخطاء تمثلت في تأخير العمل بالاصلاحات الاقتصادية وعدم مواكبة السياسات المالية للتطورات الداخلية والخارجية، ورأى ان الدولة ارتكبت اخطاءً في السياسة الاقتصادية كان يمكن تفاديها، وأسهمت في الوضع الحالي للاقتصاد السوداني..

♈✳القائد مني اركو مناوي نائب رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة وجيش تحرير السودان.. في حوار مع عبد الوهاب همت. قال هناك وكالات لحكومة للاتجار بالبشر في الكثير من الدول ‘وان اجهزه امن النظام هي التي تملك وكالات في الصومال وارتريا واثوبيا وفي كل الدول الافريقية ومن الخرطوم يتم تصدير الوثائق الثبوتية لارسالها الي وكلائهم في طرابلس وعندما يصل الناس هناك يتم جمع هذة الوثائق قبل ان يذهب الناس ليركبوا بحر الموت ‘‘.منع قيادات نداء السودان للسفر هذا درس واضح وضربة لقرار الحكومة الامريكيه والتي تعتقد بان هناك تحسنا فب اوضاع الحريات في السودان… نظام المؤتمر لا عهد له.. قدمت حكومة الانقاذ لاصدقاء الامس من الارهابيين الاسلامين الذين نفذو ا ابشع لجرائم ضد الانسانية .والآن بدات تبيع هؤلاء لاصدقاء اليوم والحلفاء… وتريد ايضا ان تبيع ملف السلام اولا وامريكا ان تقبل بهذا النظام علي حساب السلام والاستقرار وحقوق الانسان ‘لذلك نحن لم ولن نرحب برفع العقوبات‘‘لكن الادارة الجديدة في امريكا هي صاحبة القرار…

♈♻أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرارا رئاسيا بتخفيف الحكم الصادر بحق تشيلسي مانينغ لتسريبها وثائق لموقع التسريبات الشهير ويكيليكس، وستخرج من السجن في 17 أيار/مايو المقبل.

وكان من المقرر أن تبقى مانينغ (29 عاما) الجندية السابقة في الجيش الأمريكي، وكان تدعى برادلي قبل أن يتحول جنسياً إلى إمرأة، في السجن حتى عام 2045 بسبب تسريبها وثائق سرية لويكيليكس.

♈✳تودع رئاسة الجمهورية منضدة البرلمان في جلسة المجلس الوطني صباح اليوم (الاربعاء) مقترحاً بإجراء تعديلات على الدستور تستوعب مخرجات الحوار الوطني حول الحريات..

♈✳قطبي المهدي، إن موقف الحكومة السودانية من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مبدئي، ولن يكون محل مساومة مع الإدارة الأميركية.

✳♈حاج ساطور يطالب من البرلمان بتوفير وجبه لافطار(شنويشات) للنواب ‘ومن جهة اخري قالوا نواب بانهم يواجهون الاشتهزاء من قبل الشرطة وان بطاقتهم لاتدخلهم المستشفيات. وطالبوا بالوضع الدستوري للنواب.