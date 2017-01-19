صدى الحرية – صوت العدالة – العدد ٣٩ – ١٩ يناير ٢٠١٧

*صوت الحرية*

*صوت العدالة*

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*العدد*39

الخميس…. الموافق..19يناير 2017م

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♈♻المجلس القيادي لقوى نداء السودان من المقرر أن يلتقي اليوم وفد من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية و موفد من قبل رئيس الآلية الافريقية الرفيعة الرئيس ثابت أمبيكي.للتباحث حول سبل احياء العملية السلمية وخارطة الموقع من قبل اطراف نداء السودان في اديس اببا…

وبذكر ان مجلس القيادي عقد مؤتمر صحفي امس… والتقي علي الهامش الاجتماعات المبعوثين الدولين… علم(صدي الحرية) ان المجلس ناقش مواضيع الهيكله ووحدة المعارضة السودانية. وتحولات الاقليمية.. والوضع الانساني في مناطق النزاعات ‘ويختم المجلس القيادي اعماله مساء غدا.. باصدار بيان صحفي….

♈♻أكد الاستاذ محمد داؤد(منسق العام لحركة تحرير كوش)و القيادى البارز بالجبهة الثورية السودانية على أهمية هيكلة قوى نداء السودان وتفعيل ألياته ووضع رؤية جامعة تلتف حولها القوى السياسية والاجتماعية والشبابية الحية والملتزمة ببرنامج التغيير والتحول الديمقراطى و كبرنامج نضالى يؤجل برحيل نظام أدمن المراوغة والفشل.

♈♻🔴كشف المراسل السياسي لصحيفة هآرتس أن إسرائيل تبذل جهودا حثيثة مع الولايات المتحدة الأميركيةوالاتحاد الأوروبي لمساعدة السلطة في السودان، وذلك عقب وقف الخرطوم تهريب السلاح إلى غزة وقطع علاقاتها مع إيران.

وأضاف باراك رابيد أن الطلب الإسرائيلي تم توجيهه إلىواشنطن وبروكسل وعواصم غربية أخرى بغرض تحسين علاقاتها مع الخرطوم، وتقديم بعض الحوافز لها، وهو ما أخذ قسطا واضحا في مباحثات أجراها توم شانون مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية خلال زيارته الأولى إلى إسرائيل الأسبوع الماضي..

♈♻اشتكي نازحي معسكرات طويله وسورتني من تدني الخدمة العلاجية.. وعدم صرف المواد الغذائية من قبل المنظمات العامله في مجال الغذاء… واذياد حاله العنف علي النساء في حاله خروجهن خارج المعسكرات للماء والحطب…. من ناحيه اخري طالبوا شيوخ معسكرات دارفور من الامين العام للامم المتحدة. ان يسعي مع المحكمة الجنائية الدوليه لوضع لحد لعدم الافلات من العقاب.. وتفعيل دور المحكمة الجنائية للقبض علي مرتكبي جرائم ضد الانسانية… وقالوا ان رفع الحظر الجزئ من قبل الولايات المتحدة الامريكية تعني تشجيع للنظام لارتكاب مذيد من جرائم.. وخاصة مع اجازة قانون قوات دعم السريع….

♈♻فرقت الأجهزة الأمنية السودانية وقفة صامتة نفذها الحزب الجمهوري السوداني بشارع القصر وسط الخرطوم صباح اليوم شارك فيها عدد من منسوبيه والمتضامنين معهم بمناسبة الذكرى الـ32 لاغتيال مؤسس الحزب الأستاذ محمود محمد طه الذي تم إعدامه إبان فترة حكم الرئيس السوداني الأسبق جعفر محمد النميري في العام 1985م، ورفع الواقفين شعارات تطالب بحرية الفكر والاعتقاد.

♈♻وزير الخارجية: إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل (أمر وارد) .وتوقع الوزير التحاق المعارضة بشقيها المسلح والسلمي بوثيقة الحوار بعد رفع العقوبات، وقال (كل شئ متوقع من اجتماعات نداء السودان بالعاصمة الفرنسية باريس)، وتابع (اتوقع كل شئ، كانوا دائماً يخذلوننا بالتوقعات الطيبة).

وجدد غندور مطلب الحكومة بمرور الاغاثة من مدينة أصوصا الاثيوبية بمطار سوداني للتفتيش قبل نقلها للمواقع التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية، وابدى امله في موافقة الحركة عليه

♈♻رغم اعلان عن تمديد وقف اطلاق النار لمدة ستة اشهر. مليشيات النظام تهاجم مواقع حركة شعبيه في النيل الازرق ‘والجيش تتصدي للهجوم وتردهم خائبين..

♈✳ أوصى تقرير للأمم المتحدة حول دارفور، بأن يمدّد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء إلى 18 شهرا، حيث من المقرر أن يناقش مجلس الأمن، الجمعة، الوضع في دارفور

وأكد التقرير أن الحالة الإنسانية في دارفور لم تتحسن في عام 2016، ولا يزال المدنيون يرزحون تحت وطأة التراع، وأدى تجدد القتال في جبل مرة إلى تشريد أعداد كبيرة من السكان المدنيين.

كما تزايد العنف ضد المدنيين والعنف الطائفي وانتشار الأسلحة على نطاق واسع، وأعمال العنف التي ترتكبها العصابات الإجرامية المنظمة والمليشيات المسلحة والبدو المسلحون سببًا هامًا لانعدام الأمن وتشريد السكان في دارفور.

♈♻ اعلن بنك السودان المركزى عن مخاطبته البنوك المركزية بخصوص قرار اميركا برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لتسريع بناء العلاقات المصرفية مع المراسلين القدامى والجد، وكشف عن تلقي طلبات من بنوك خارجية لفتح افرع لها بالسودان.



♻♈📝مقالات..

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♈✳→ الحكومة السودانية تضع زيادة جديدة في تذاكر الطيران الداخلي

في الخالدين محمد زكريا ترقوني رحلت عنا جسدا ولكنك باق فينا روحا. بقلم : حسن إبراهيم فضل.

♈✳⭕هآرتس: جهود إسرائيلية لتحسين علاقة السودان بالغرب.