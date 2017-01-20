صدى الحرية – صوت العدالة – العدد ٤٠ – ٢٠ يناير ٢٠١٧

*صوت الحرية*

*صوت العدالة*

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*العدد*40

الجمعه 20يناير 2017

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♈♻نظم المركز الاروبي السوداني لدراسات السلام في القرن الافريقي مؤتمرا صحفيا لقوي نداء السودان في البرلمان الفرنسي .

بحضور عدد من نواب البرلمان في لجنة العلاقات الخارجيه بالبرلمان الفرنسي وجمعية الصداقه الفرنسيه السودانيه بالبرلمان الفرنسي وشارك في هذا المؤتمر مجموعه من نداء السودان براسة السيد الصادق المهدي ودكتور جبريل ابراهيم والتوم هجو ومني اركو مناوي وعبدالواحد محمد نور .

وحضور بعض الصحفيين السودانيين علي راسهم الرشيد يعيد ومحمد ناجي ممثل صحيفة سودان تربيون ومن جانب المركز الاروبي السوداني الدكتور عبدالسلام كليش رئيس المركز الاروبي السوداني لدراسات السلام في القرن الافريقي والمدير التنفيزي للمركز الصادق يوسف حين.

Mrs . Danielle Auroi

نائبه في البرلمان الفرنسي عضو حزب الخضر ورئيسة اللجنه الاروبيه في البرلمان الفرنسي .

Mr . Noel Mamere .

نائب في البرلمان الفرنسي عضو حزب الخضر عضو لجنة الصداقه الفرنسيه السودانيه وعضو في اللجنة الخارجيه للبرلمان الفرنسي .

Mrs . Cecle Duflot



نائبه في الرلمان الفرنسي ووزيرة سابقه للاسكان ورئيسة سابقه لحزب الخضر نظم المركز الاروبي السوداني لدراسات السلام في القرن الافريقي مؤتمرا صحفيا لقوي نداء السودان في البرلمان الفرنسي .

بحضور عدد من نواب البرلمان في لجنة العلاقات الخارجيه بالبرلمان الفرنسي وجمعية الصداقه الفرنسيه السودانيه بالبرلمان الفرنسي وشارك في هذا المؤتمر مجموعه من نداء السودان براسة السيد الصادق المهدي ودكتور جبريل ابراهيم والتوم هجو ومني اركو مناوي ومن جهة اخري شارك رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور .

وحضور بعض الصحفيين السودانيين علي راسهم الرشيد سعيد ومحمد ناجي ممثل صحيفة سودان تربيون ومن جانب المركز الاروبي السوداني الدكتور عبدالسلام كليش رئيس المركز الاروبي السوداني لدراسات السلام في القرن الافريقي والمدير التنفيزي للمركز الصادق يوسف حين .

Mrs . Danielle Auroi

نائبه في البرلمان الفرنسي عضو حزب الخضر ورئيسة اللجنه الاروبيه في البرلمان الفرنسي .

Mr . Noel Mamere .

نائب في البرلمان الفرنسي عضو حزب الخضر عضو لجنة الصداقه الفرنسيه السودانيه وعضو في اللجنة الخارجيه للبرلمان الفرنسي .

Mrs . Cecle Duflot

نائبه في الرلمان الفرنسي ووزيرة سابقه للاسكان ورئيسة سابقه لحزب الخضر وعضو اللجنه الخارجيه للبرلمان الفرنسي . اللجنه الخارجيه للبرلمان الفرنسي ..

♈♻اليوم ختام اجتماعات قوي نداء السودان بباريس…



♈♻تناول مجلس الامانة السياسية في إجتماعه المنعقد بتاريخ 18 يناير2017 بالتحليل والتقييم عدد من موضوعات الراهن السياسي .واصدر بيان وضح موقف الحركة .:

ندعو الي ضرورة الوحدة مع أهمية تمتين البناء الاداري للنداء كمدخل أساسي لتوسعة تتسق ومواثيق نداء السودان التي تُعلِي من قيمة الحل السياسي المتفاوَض عليه والتي تُقدِّم الوسائل السلمية وفي خاصة الحوار الحر والمتكافئ

الدعم السريع ورم في جسد الامة وأداة يستخدمها النظام السوداني .

الدعم السريع ورم خبيث في جسد الامة يهدد وحدة وأمن وسلامة شعب السودان وأداة يستخدمها النظام للبطش والتنكيل بالمواطن وما يسمي بقانون إلحاق مليشيات الدعم السريع بالقوات المسلحة وتبعيتها الغريبة مباشرة لرأس النظام تمثل محاولة لتجميل القبيح وإضفاء غطاء قانوني للممارسات والجرائم المنكورة التي دأبت علي إرتكابها هذه المليشيات المنبتة التي يمولها ويرعاها النظام السوداني من أموال الشعب لحماية سلطانه الزائل.

وقف إطلاق النار بواسطة النظام السوداني غطاء لارتكاب الجرائم:-

نصف وقف إطلاق النار المعلن من جانب النظام السوداني بغير الكافي ونشكك في إلتزامه بما اعلن في ظل غياب الرقابة الدولية وفي ظل العرقلة المستمرة من قبل النظام لمشاريع اتفاقيات وقف العدائيات الامر الذي يقدح في مصداقية اعلانات وقف اطلاق النار التي يطلقها رأس النظام من جانب واحد ولا قيمة لمثل هذه الاعلانات في ظل استمرار العمليات الاجرامية التي تركتبها المليشيات النظامية القبلية وفي ظل رفض المؤتمر الوطني لإنسياب الاغاثة ووضع قيود علي حركة المنظمات الانسانية وتبني مواقف متشددة في منابر التفاوض مما يحول دون توقيع وقف شامل ودائم لاطلاق النار يؤسس لسلام عادل ومستدام يسهم في إيقاف الكارثة الانسانية المستفحلة في البلاد.

قرار حزب المؤتمر الشعبي الاخير من شأنه أن يمد في عمر النظام ويطيل معاناة الشعب:-

♈♻زيارة تايخية لملك محمد السادس (بالعاصمة جوبا،) في زيارة رسمية تمتد لثلاثة أيام.وحظى باستقبال شعبي عند وصوله إلى المطار الدولي بالعاصمة جوبا، كما سيلتقي برئيس الجمهورية سالفا كير. يرافق الملك وفد يتكون من 22 مستشارا ووزيرا وفق ما جاء على لسان الوزير “مايكل مكوي”، الذي أضاف أن الزيارة الملكية لجنوب السودان ستتوج بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين

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♈♻♈♻برأت محكمة سودانية، الخميس، ثلاثة ناشطين من مركز (تراكس) للتدريب، فيما اسقطت عقوبة الاعدام عن اثنين آخرين، ووجهت تهماً تصل عقوبتها الاعدام للمتهم الثالث مصطفي آدم.

وكانت نيابة أمن الدولة أحالت في مايو الماضي ملف محاكمة منسوبي مركز(تراكس)، الى المحكمة بعد أن وجهت لهم تهماً تصل عقوبها الإعدام والسجن المؤبد، حيث اتهمتهم النيابة بتقويض النظام وأثارة الحرب ضد الدولة والإشتراك الجنائي والدعوة لمعارضة السلطة ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال شخصية صفة الموظف..



♈♻♈♻قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى السودان استيفن كوتسيس، ان ادارة الرئيس دونالد ترامب يمكن ان تراجع عن قرار رفع العقوبات الاقتصادية بعد ستة أشهر حال لم يلتزم السودان بالاشتراطات الخمسة المتفق عليها .

♈♻♈♻ شهدت العاصمة السودانية الخرطوم أكبر تجمع للجناح العسكرى للإخوان التابع لجبهة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد الذى أعلنت الداخلية قتله، لإجراء ما أسموه انتخابات داخلية جديدة للجماعة فى السودان، أى الإخوان المصريين المتواجدين فى السودان، لمواجهة الإجراءات التى تتبعها جبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، والإطاحة بجناحه.

♈♻ترامب القسم التي اديتة قسم الولاء للشعب الامريكي….. اليوم انتقل الحكم من واشطن الي الشعب الامريكي..

♈♻ـ دعت رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما الرئيس الغامبي آدما بارو المنصب مساء أمس بمقر السفارة الغامبية بداكار إلى المشاركة في أعمال القمة 28 المرتقب تنظيمها في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي 30 و31 من شهر يناير الجاري.

وقالت نكوسازانا في تغريدة نشرتها على صفحتها على اتوتير “إن الشعب الغامبي بإمكانه الاعتماد على الدعم الثابت والمشترك للاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

وعبرت دلاميني عن أملها في أن “يتنحى يحيى جامي عن السلطة بطريقة سلمية، من أجل مصلحة الغامبيين، واحتراما لدستور البلاد”.

♈♻الامن السوداني يعتقل احد اعضاء حزب التحرير على خلفية رفع العقوبات المالية عن السودان, قامت قوات الامن السودانية اعتقلت احد اعضاء حزب التحرير على خلفية توزيع منشورات بخصوص رفع العقوبات المالية عن السودان ‘قال حزب التحرير أن الأجهزة الأمنية إقتادت العضو عبد الباقي بريم، بعد توزيعه منشورات بعنوان حقيقة رفع العقوبات.

♈♻ظهر الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحي جامى اليوم إلى جانب قائد الجيش الغامبي الجنرال عثمان بارجي، ونائبة الرئيس عائشة انجاي سايدي، وذلك فيما بدى أنه نفي للأخبار التي تحدث عن انشقاقهما عنه خلال الساعات الماضية.

وكانت الحكومة الغامبية قد أعلنت البارحة أن الأوضاع في البلاد تحت السيطرة، ودعت مواطنيها لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، متهما جهات خارجية بمحاولة تخويف السكان، وعلى رأسهم – حسب التلفزيون الرسمي الغامبي – السنغال، ونيجيريا، وليبيريا.