صدى الحرية – صوت العدالة – العدد ٤٤ – ٢٤ يناير ٢٠١٧



*صوت الحرية*

*صوت العداله*

العدد… 44

الثلاثاء… 24يناير 2017م

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♈♻أرجأت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي دكتور أسامة أحمد عبد الله النطق بالحكم في قضية الأوربي والقسيس والمهندس المتهمين بالتجسس لصالح منظمات أمريكية ‘ إلا أن المحكمة أنها أرجأته لجلسة الأحد القادم لظروف تتعلق بالمحكمة. وكانت المحكمة قد وجهت تهماً في مواجهة المتهمين الثلاثة الأوربي من جنسية تشيكية وقسيس ومهندس بيلوجيي من القانون الجنائي متعلقة بالاشتراك بالتجسس ونشر الأخبار الكاذبة وإنشاء منظمات الإجرام والإرهاب.

♈♻لا تزال المحامية تسنيم أحمد طه التي تم اعتقالها من داخل مكتبها بمدينة الفاشر في ديسمبر الماضى وترحيلها إلى الخرطوم معتقلة لدي جهاز الأمن بالخرطوم ولم يسمح للمحامين بمقابلتها.

♈♻الحركة الشعبية : جيشنا متواجد في قلب الأراضي السودانية ولا وجود لنا فى دولة جنوب السودان.

♈♻ابوالقاسم امام‘والي سابق يوقع في الدوحة ملحق لاتفاقية.

والصادق ( فوكة) يصل الفاشر..ب ثلاثة عربات بعد ان وقع اتفاقية مع الحكومة قبل سته اشهر ….

♈♻جرح (5) أشخاص وأحرقت (15) من جنائن الفاكهة خلال اشتباك اندلع داخل سوق منطقة ارارا بمحلية بيضة بولاية غرب دارفور.

♈♻فيما تواصل السلطة الحاكمة لا مبالاتها ، تفاقمت اصابات الاسهالات المائية الحادة التى يرجح انها كوليرا ، وتحولت الى مايشبه الوباء .

وبلغت الاصابات بالسوق المركزى الخرطوم حتى الأمس (10) حالات . ورغم محاولات السلطات الحكومية التكتم على انتشار الاصابات اضطرت الى اغلاق كافة المطاعم بالسوق المركزى . وأعلنت السلطات ان سبب الاغلاق وجود حالات تسمم الا ان باعة وعاملين أكدوا لـ(حريات) ان غالبية المرضى تم عزلهم بمستشفى ابراهيم مالك .

♈♻السلطات السودانية تسمح لقناة (إمدرمان) بمعاودة البث بعد أسبوع

♈♻كشفت شكوى موجهة للبرلمان، عن تضرر 22 ألف شخص، نتيجة تعرضهم لعملية احتيال، من شركة تعمل في مجال التسويق الشبكي، في مبلغ 8 ملايين و800 ألف دولار، بعد طرحها بطاقة للمعاملات الالكترونية تستخدم في تسويق مدفوعات السلع والخدمات مقابل عمولة نقدية، فيما رفض البرلمان استلام شكوى الضحايا بحجة ان القضية امام التحري .

♈♻وصل الرئيس عمر البشير العاصمة السعودية الرياض أمس، في زيارة رسمية يلتقي فيها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. واستقبل البشير في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

♈♻كشف المعتقل المفرج عنه الأستاذ / عبد الله عبدالقيوم‘(للحريات) عن سوء معاملة المعتقلين والتعذيب المروع الذى تعرض له عدد من المعتقلين ، من بينهم الدكتور مضوى ابراهيم وحافظ ادريس .

وأُطلق سراح عبد الله عبد القيوم في وقت متأخر من مساء أول أمس مع ثلاثين آخرين بعد أكثر من شهر.

وحول أصناف التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون حينما يساقون للتحقيق قال (الناس تتعرض للضرب والاهانة والإيقاف لفترات طويلة، حيث يتم إيقافنا في أوضاع صعبة لفترات طويلة مثلاً أن تقف في شكل انك راكب موتر وماسك يديك قدام كما لو كنت جالساً على موتر، أو أن يطلب منك أن ترفع يديك لفوق وتعمل حركات كأنك بتربط في حاجة لمسافات طويلة، كل هذا كان قبل نمشي كوبر في (الثلاجة) قرب موقف شندي ‘وختم عبد الله عبد القيوم تصريحه لـ(حريات) قائلاً (لن نتنازل عن مبادئنا وقيمنا ولا مانع لدينا أن ندفع الضريبة من اجل السودان ، وهذه الأشياء التي تعرضنا لها لن تمنعنا إن شاء الله من أن نسير في طريقنا من أجل الوطن ولإسقاط النظام

♈♻لجنة برلمانية: مشاكل بيئية بالشمالية بسبب التعدين التقليدي للذهب.

♈♻المالية ترفع نسبة الصرف على الصحة إلى 9% من الموازنة العامة.

♈♻لشفافية السودانية: 18 مليار دولار خسائر البلاد سنويّاً من الفساد.

♈♻قال جاويش لـ (الجريدة) أمس الاول، إن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة لأمريكا بعضها ذكر وبعضها ذكر عرضاً، واستند على ذلك بتصريحات وزير الخارجية بأن التطبيع مع إسرائيل امر وارد، بالإضافة إلى إزالة منع السفر الى اسرائيل من وثيقة الجواز السوداني.

♈♻وقال رئيس منظمة الشفافية، الطيب مختار في مؤتمر صحفي خاص بتقرير النزاهة الوطني لعام 2016م بمركز طيبة برس أمس، إن منتدى حماية المستهلك الذي تم إيقافه كان يحارب الفساد. وانتقدت منظمة الشفافية السودانية البرلمان لاستخدامه الاغلبية الميكانيكية لتمرير قرارات لها أثر سالب على حياة الناس والتنمية ومكافحة الفساد، ووصفت أداء البرلمان خلال الفترة الماضية بالضعيف ..

♈♻ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻧﺪﻭﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ‏( ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺗﻌﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻺﻓﻨﺎﺀ ‏) ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺣﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ، ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ / ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺅﻭﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻛﻮﺵ ﻭﻋﻀﻮ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ / ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺼﺮ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺻﺪﻳﻖ ﻓﻀﻞ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺑﻬﻮﻟﻨﺪﺍ.

♈♻أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه عازم علي ازاحة ستة من قادة العالم المفسدين “القادة الأفارقة الفاسدين”، لابد من ان يتم وضعهم وراء القضبان .والقادة هم.. رئيس زيمبابوي روبرت موجابي ورئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما. أيضا على قائمته هو سوازيلاند الملك مسواتي . عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، خوسيه إدواردو دوس سانتوس رئيس أنغولا، تيودورو أوبيانغ، رئيس غينيا الاستوائية ويوري موسيفيني رئيس أوغندا. وقال دونالد ترامب: “لقد عدت للتعامل مع القادة الفاسدين وسوف نتأكد من داخل بلدي الشهر الأول في منصبه، يقدم هؤلاء 7 ‘ أمام المحكمة الجنائية الدولية..

♈♻أدى حادث مروري بمنطقة الرقيق التابعة لمدينة ربك بولاية النيل الأبيض عصر أمس، إلى مصرع وجرح أكثر من (22) شخصاً.

♈♻أعلنت حكومة جنوب السودان انها لم تعد تستضيف المتمردين السودانيين على أراضيها، كاشفةً أن قوة مشتركة بينها وحكومة السودان سيتم نشرها على الحدود بين البلدين في القريب العاجل.

وأكد مستشار الرئيس للشؤون الأمنية في حكومة جوبا توت جاتلواك في تصريحات لـ(سودان تريبيون) الاثنين أنه لم يعد هناك متمردون سودانيون في البلاد بعد أن اتفق البلدان على تحسين العلاقات بينهما.

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